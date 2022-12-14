У Путіна планують зустріч з гауляйтерами й коментують мрії одного з них про "Одесу і Чернігів"

Владімір Путін хоче зустрітись з гауляйтерами, яких називає так званими "главами" тимчасово окупованих територій України. Зустріч планують провести до закінчення 2022 року.

Відповідну інформацію повідомили росЗМІ. Окрім того, рупор Кремля прокоментував цинічну заяву Пушиліна про нібито "необхідність звільнити Одесу та Чернігів".

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Що планує Путін до кінця 2022 року

РосЗМІ з посиланням на джерела повідомило, що нібито російський диктатор до кінця 2022 року має зустрітись з гауляйтерами з тимчасово окупованих частин:

Донецької;

Луганської;

Запорізької;

а також Херсонської областей.

Джерела в адміністрації російського диктатора кажуть, що нібито робоча зустріч має відбутись 20 грудня, хоч на цей день у глави Кремля є й інші заходи.

Російські пропагандисти заявили, що на зустрічі обговорюватимуть питання:

"відкриття на територіях представництв федеральних територіальних органів влади";

а ще – питання безпеки.

Пєсков прокоментував заяву Пушиліна

Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков, якого заслужено називають рупором Кремля, не оминув увагою заяву гауляйтера з Донеччини Дєніса Пушиліна. Останній сказав в інтерв'ю пропагандистам про те, що нібито Одеса і Чернігів мають бути "звільнені".

Питання про можливість приєднання Одеси та Чернігова буде залежати від вибору громадян…

– сказав Пєсков.

Він також заявив, що першочерговим завданням є нібито "захист" людей у квазіреспубліках на Донбасі.

Що не так з заявою Пєскова

У Центрі протидії дезінформації пояснили, що ця заява є наративом дня, який просували російські ЗМІ. Адже це вчергове доводить, що вороги хотіли захопити всю Україну та йти з війною на Захід. Проте:

заява Пєскова свідчить про те, що захоплення Чернігова та Одеси наразі не пріоритет "спецоперації";

а через нездатність взяти під контроль загарбані території, Росія змушена змінити риторику та заявляти про наміри хоча б стримати ситуацію на Донбасі.

У Центрі протидії дезінформації додали, що російські окупаційні війська не припинять спроби наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Однак і успіху не досягнуть через гідну відповідь ЗСУ.

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