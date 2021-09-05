У Путіна назвали "безпосередньою загрозою" прагнення України в НАТО

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що вступ України в НАТО загрожує безпосередньо їхній державі. За його словами, Путін буде протистояти членству нашої країни в Альянсі.

Також загрозою для безпеки Росії є те, що в США готові обговорювати членство України в НАТО. Про це розповів речник Путіна в одному з пропагандистських шоу.

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Путін буде протистояти

Дмитро Пєсков заявив, що найбільшою небезпекою для Росії є наближення НАТО впритул до російських кордонів.

Це для Росії безпосередня загроза. Це потенційно майбутнє наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів,

– додав речник Путіна.

Однак прессекретар російського президента додав, що Путін зробить усе можливе, щоб "російські історичні землі" не шкодили Росії. Під цим він має на увазі, що Кремль робитиме все, тільки б Україна не стала членом Північноатлантичного альянсу.

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