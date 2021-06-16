У Путіна не виключили приєднання США до переговорів щодо Донбасу

Участь США в переговорах щодо Донбасу можлива. Проте у Кремлі зазначили, що вона залежить від позиції Штатів. Зокрема, стосовно прагматичного підхіоду до виконання мінських угод.

Москва пропонувала Києву офіційно заявити Радбезу ООН про те, що не влаштовує в мінських угодах. Про це заявив заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак на саміті в Женеві.

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Якщо буде тверезий і прагматичний підхід до виконання мінських угод – добре. Але, як кажуть, краще жахливий кінець, ніж жах без кінця,

– Козак про можливу участь США.

Козак стверджує, що він начебто виступає за врегулювання конфлікту.

"Коли наші європейські колеги кажуть, що потрібно терміново знайти рішення, тому що зараз втрутяться в процес американці, ми говоримо: "Ласкаво просимо", – сказав політик.

Що цьому передувало

Засідання політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" відбулося 26 травня. В Офісі Президента розповіли, що під час зустрічі відбувся дуже жорсткий обмін думками.

Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Росія робить усе можливе, аби загальмувати ухвалення конкретного рішення.

Ще у квітні 2021 року Володимир Зеленський заявив, що до нормандського формату можуть доєднатися США, Британія і Канада. На думку Зеленського, Штати можуть лише посилити перемовини.

Раніше Козак виступав рішуче проти залучення США. Він стверджував, що "чим більше учасників, тим складніше знайти рішення".