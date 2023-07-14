Були б щасливі, аби він не приїхав: чи наважиться Путін відвідати саміт БРІКС у ПАР
Путіна не раді бачити навіть у так званих дружніх країнах. В серпні у ПАР має відбутися традиційний саміт БРІКС, куди російський диктатор збирався приїхати. Та його відверто попросили не робити цього.
Це разом з 24 Каналом обговорив політолог Ігор Рейтерович. Він припустив, чи наважиться бункерний очільник зробити крок назустріч ордеру МКС.
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Володя, не приїзди
Президент ПАР Сиріл Рамафоса запропонував, аби російську делегацію на саміті у серпні представляв не Владімір Путін, а Сєргєй Лавров. Але Росія відкинула цю пропозицію, з посиланням на слова віцепрезидента ПАР Пола Машатіле повідомляє один з телеграм-каналів. Утім, дискусії з Путіним продовжуються.
"Ми розуміємо, що пов'язані Римським статутом. Були б раді, якщо б він не приїхав", – йдеться у повідомленні.
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Путін дійсно може нікуди не поїхати. І це зовсім не пов'язано зі страхом бути заарештованим за ордером МКС.
Він боїться залишати країну, бо не впевнений, що йому буде куди повертатися. Хрущов, Горбачов відпочивали і для них це закінчилося погано – кудись виїхали, а ситуація в країні змінилася. Підготували палацовий заколот і відповідно їх з посад познімали,
– припустив і провів історичні паралелі Рейтерович.
Саме тому в Кремлі поки утримуються від коментарів щодо цього. Аби знову не вийшло "нєвдобнєнько" як у ситуації з АЕС у Туреччині. Спочатку розкрутили особисту присутність Путіна, а по факту все завершилося відеозв'язком, нагадав політолог.
Саміт БРІКС: основне
- Саміт БРІКС – зустріч глав п'яти держав: Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Цього року має пройти у серпні, а прийматиме саміт ПАР. Раніше очільники цієї країни попросили особисто не приїздити Владміра Путіна, оскільки мають виконати рішення МКС і заарештувати російського диктатора.
- ПАР шукала різні рішення, аби обійти вимоги. Навіть заявляла про "вихід" з Римського статуту. Наразі президент Сиріл Рамафоса заявив, що питання участі Путіна у саміті ще обговорюється і остаточних рішень немає.
- Раніше повідомлялося, що ПАР надала дипломатичний імунітет учасникам двох зустрічей, які представляють країни БРІКС. В уряді запевнили, що це звичайна практика.