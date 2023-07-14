Були б щасливі, аби він не приїхав: чи наважиться Путін відвідати саміт БРІКС у ПАР

Путіна не раді бачити навіть у так званих дружніх країнах. В серпні у ПАР має відбутися традиційний саміт БРІКС, куди російський диктатор збирався приїхати. Та його відверто попросили не робити цього.

Це разом з 24 Каналом обговорив політолог Ігор Рейтерович. Він припустив, чи наважиться бункерний очільник зробити крок назустріч ордеру МКС.

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Володя, не приїзди

Президент ПАР Сиріл Рамафоса запропонував, аби російську делегацію на саміті у серпні представляв не Владімір Путін, а Сєргєй Лавров. Але Росія відкинула цю пропозицію, з посиланням на слова віцепрезидента ПАР Пола Машатіле повідомляє один з телеграм-каналів. Утім, дискусії з Путіним продовжуються.

"Ми розуміємо, що пов'язані Римським статутом. Були б раді, якщо б він не приїхав", – йдеться у повідомленні.

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Путін дійсно може нікуди не поїхати. І це зовсім не пов'язано зі страхом бути заарештованим за ордером МКС.

Він боїться залишати країну, бо не впевнений, що йому буде куди повертатися. Хрущов, Горбачов відпочивали і для них це закінчилося погано – кудись виїхали, а ситуація в країні змінилася. Підготували палацовий заколот і відповідно їх з посад познімали,

– припустив і провів історичні паралелі Рейтерович.

Саме тому в Кремлі поки утримуються від коментарів щодо цього. Аби знову не вийшло "нєвдобнєнько" як у ситуації з АЕС у Туреччині. Спочатку розкрутили особисту присутність Путіна, а по факту все завершилося відеозв'язком, нагадав політолог.

Саміт БРІКС: основне