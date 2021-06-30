Путіна турбує "військове освоєння України"

Главу держави-агресорки Володимира Путіна турбує, що територію України освоюють іноземні військові. Він назвав це фундаментальною річчю.

Дії військових інших держав в Україні стосуються життєвих інтересів Росії. Таку заяву лідер Кремля зробив під час "прямої телефонної лінії" із росіянами.

До речі МЗС відреагувало на скандальну заяву Путіна про начебто "зовнішнє управління" Україною

"Стосується інтересів Росії"

Володимир Путін заявив, що у Конституції України є заборона на розміщення іноземних військ на території держави. Відтак його турбує питання "освоєння української території".

Мене турбує фундаментальна річ – початок військового освоєння української території, яка безпосередньо межує з нами. Це створює для нас істотні проблеми у сфері безпеки. Це стосується реально вже життєвих інтересів Російської Федерації і народу Росії,

– сказав Путін.

Глава Кремля додав, що це викликає занепокоєння і про це у Росії повинні думати.

Що ще наговорив Путін про Україну на "гарячій лінії" з росіянами

Глава Кремля сказав, що Україною "керують ззовні" інші країни і назвав список: США і частково Німеччина з Францією. Саме тому він не бачить змісту у зустрічі з Зеленським.

Росіяни та українці – це один народ. Тому, за словами Путіна, Україна є "дружньою державою" для Росії.

Путін стверджував, що мовляв, на Русі був один народ, який пізніше під впливом зовнішніх факторів поділили.