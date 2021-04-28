У Путіна відреагували на ідею Зеленського про зустріч у Ватикані

У президента Росії Володимира Путіна відреагували на пропозицію українського лідера Володимира Зеленського зустрітись у Ватикані. Кажуть, що поки що не отримували інформацію.

Російська сторона переконана, що Зеленський має намір обговорювати двосторонні відносини. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Важливо Зеленський хоче зустрітися з Путіним у Ватикані

Чи поїде Путін у Ватикан

У Кремлі наразі не говорять, чи готовий Путін їхати в третю країну для зустрічі з Зеленським. Москва досі переконує, мовляв, про мир на Донбасі треба розмовляти не з ними.

Президент Зеленський сказав, що це могло бути ідеальним місцем для зустрічі. Звичайно, про це поки офіційно не знає ані Ватикан, ані російська сторона. Ми поки не отримували ніякої інформації про те, що конкретизовано і сформульовано таку пропозицію,

– сказав Пєсков.

Речник Путіна стверджує, що питання Донбасу треба обговорювати в рамках "четвірки". Натомість, за словами Пєскова, сам Путін зазначив, що в разі готовності говорити про двосторонні відносини, він буде радий бачити Зеленського в Москві.

Що цьому передувало