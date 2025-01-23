У Путіна вперше відреагували на заклик Трампа припинити війну, поки не пізно

У Кремлі заявили, що Росія готова до рівноправного діалогу зі США. Проте Москва все ще чекає сигналів від Вашингтона, яких буцімто поки не надходило.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на слова Дмітрія Пєскова, прессекретаря російського президента. Речник Путіна також пригадав, що Трампу під час його першого терміну "подобалися санкційні методи".

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Що заявив Пєсков

За словами прессекретаря, Кремль не вбачає якихось нових особливих елементів у політиці президента США. Йдеться про "погрози" Трампа запровадити нові санкції, якщо "угоди щодо України не буде досягнуто".

Ви знаєте, що Трамп у першу ітерацію свого президентства був президентом США, який найчастіше вдавався до санкційних методів. Йому подобаються ці методи, принаймні вони йому подобалися під час його першого президентства,

– сказав Пєсков.