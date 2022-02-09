У Путіна є власне ОРДЛО, – Піонтковський припустив, що Росія хоче повторити сценарій Чечні

9 лютого 2022 , 00:20
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Росія намагається нав'язати Україні ідею перемовин з бойовиками на окупованому Донбасі. Водночас мовитись може навіть про повторення так званого чеченського сценарію.

Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він зазначив, що Володимир Путін увесь час з маніакальною завзятістю старається нав'язати Україні власні ідеї щодо окупованих територій на Донбасі.

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Чечня – це класичне ОРДЛО, – Піонтковський

"Він (Путін – 24 канал) забуває про те, що у нього самого є ОРДЛО. Чечня – це класичне ОРДЛО, яке Путін, програвши війну з Чечнею, був змушений визнати, легалізувати у своєму просторі", – сказав Піонтковський.

Публіцист додав, що мовиться про бандитське формування, яке не підпорядковується Путіну, але натомість споживає величезні фінансові ресурси з Росії й "силовими щупальцями" вільно діє по всій території країни.

Це саме те, чого він добивається від вас – визнання ОРДЛО. Це легалізація в українському правовому політичному полі цього бандитського формування, такого ж, як він визнав у Чечні.

Андрій Піонтковський

Російський публіцист

Андрій Піонтковський про окуповані території: дивіться трансляцію Романа Цимбалюка

Позиція Росії щодо ОРДЛО: коротко

  • Впродовж 8 років Росія контролює та продовжує підтримувати бойовиків на окупованому Донбасі. Однак Кремль досі офіційно не визнав терористичні "республіки".
  • Росія наполягає на тому, щоб Україна обговорювала особливий статус з окупантами. Зокрема, відповідний документ передбачає амністію "учасникам подій на території Донецької та Луганської областей" та широкі права для російської мови.
  • Водночас заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який взяв участь у нормандському форматі на рівні радників, заявив, що зустріч лідерів "Норманді" можлива тільки "після розв'язання питання з особливим статусом Донбасу".
  • Крім того, у путінській партії "Єдина Росія" заявили, що ініціювали звернення до президента, щоб Росія офіційно надала зброю для проросійських бойовиків.
Автор: Жанна Клименко