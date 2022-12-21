У Путіна анонсували "важливу заяву" на засіданні колегії міноборони

Російський диктатор Владімір Путін у середу, 21 грудня, проведе розширене засідання колегії міністерства оборони Росії. Там буде звітувати про результати війни Сєргєй Шойгу.

Прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що сьогодні Путін зробить важливу заяву на засіданні колегії міноборони. Про це повідомляють росЗМІ, пише 24 канал.

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Про що ще будуть говорити у Путіна

"Буде важливий, достатньо об'ємний виступ Путіна на колегії. Буде доповідь міністра оборони", – заявив російський чиновник.

Також він згадав про військову допомогу США Україні. Ймовірно мова йде про надання нашій державі ППО Patriot.

Він заявив, що постачання зброї для України "безумовно призведе до поглиблення конфлікту і лише погіршить ситуацію для України".

Як росіяни реагують на військову допомогу від США

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 21 грудня відправився з офіційним візитом в США. Там глава держави має зустрітися з Джо Байденом. Росіяни ж активно почали обговорювати в мережі цю новину.

Зокрема, росіяни вдалися до свого "гумору". Мовляв, Зеленський без світла та зв'язку, то вирішив летіти до США. Більшість з них пишуть про те, що президент України поїхав "клянчити гроші".

У росіян "почало "підгорати" і через надання Україні ППО Patriot. Вони ж пишуть про те, що ракетні комплекси ППО Patriot не такі вже й ефективні. А навіть, якщо їх відправляють в Україну, то найближчим часом їх знищать російські війська, як і всі HIMARS – ось такої думки дотримуються росіяни.