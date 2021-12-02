У Путіна заявили про "високу ймовірність військових дій" на Сході та Півдні України
Джерело:24 канал
У Кремлі заявили, що є "ймовірність військових дій на південному сході України". Мовляв, цим Москва занепокоєна.
Про це інформують РИА Новости. З такою заявою речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков виступив перед журналістами.
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У можливій ескалації Москва звинувачує Київ
Звісно, у можливому загостренні рупор Кремля звинуватив Київ.
Імовірність воєнних дій в Україні, як і раніше, висока, це предмет особливої стурбованості для нас. Ми загалом бачимо досить, мабуть, навіть агресивну, можна сказати, риторику з боку української влади,
– зухвало заявив Пєсков.
Намір України повернути Крим обурив Росію
Також у Кремлі відреагували на виступ президента Володимира Зеленського у парламенті 1 грудня. Пєсков сказав, що намір України повернути Крим Росія розцінює "як пряму загрозу і посягання на російський регіон".
Подібне формулювання означає, що "київський режим" має намір використовувати будь-які можливості, включаючи силові, щоб зазіхнути на російський регіон. Саме так ми це схильні сприймати,
– заявив речник Путіна.
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Зеленський раніше заявив про готовність до перемовин з Путіним
Зазначимо, що під час виступу у Верховній Раді президент Зеленський наголосив, що Україна не може повернути контроль над Донбасом без переговорів з російською владою. Глава держави запевнив, що готовий до зустрічі з Володимиром Путіним.
Коротко про напруження біля кордону України:
- Про нарощення кількості російських військ біля українського кордону повідомили спочатку американські ЗМІ. Згодом цю інформацію підтвердила розвідка США.
- Путін каже, що, мовляв, про вторгнення говорили ще під час навчань "Захід-2021".
- В агресії глава Кремля звинуватив саме Україну.
- Тим часом на фоні загострення глава МЗС України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен у Стокгольмі обговорили можливі санкції проти Росії.