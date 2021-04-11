У Путіна знов заговорили про захист російськомовних: чи піде Кремль у наступ

У Кремлі заявили, що ситуація на сході України є "небезпечною для Росії" і сказали, що готові вживати відповідні заходи. Крім того, у Путіна згадали про російськомовних в Україні, яких нібито треба захищати.

Таку заяву зробив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю одному з російських ЗМІ.

Важливо Зеленський намагався поговорити з Путіним після трагедії під Шумами, – Арестович

Пєсков озвучив традиційну тезу російських пропагандистів, що саме Україна нібито винна у загостренні на Донбасі й назвав війну на сході нашої країни "громадянською". Однак цього разу Пєсков пішов ще далі. Він заявив, що "Київ спробує розв'язати внутрішні проблеми силовими методами". І у цьому, як сказав Пєсков, є загроза для Росії.

Чи небезпечно це для нас? Звичайно, небезпечно. Чи повинні ми вживати заходів для забезпечення своєї безпеки? Повинні. Ось ми це і робимо,

– сказав Пєсков.

Щодо нарощення російських військ на кордоні з Україною прессекретар Путіна наголосив, що це – особиста справа Росії. Водночас Росія не може втриматися від того, щоб запхати свій ніс у справи України. Як наслідок – країна-агресор знов заговорила про "захист" російськомовного населення України.

Актуально Виявив російські танки й гаубиці: турецький безпілотник вперше здійснив виліт в зону ООС

В ході інтерв'ю було поставлено питання про те, чи дійсно в ході недавньої розмови президента РФ Володимира Путіна з канцлером ФРН Ангелою Меркель остання "зажадала згорнути російське військове посилення в районі східної України".

Ніхто не збирається рухатися до війни з Україною, ніхто не сприймає якусь можливість такої війни. Але Росія завжди говорила, що вона не залишиться байдужою до долі російськомовних, які живуть на південному сході країни,

– сказав Пєсков.

Раніше заступник керівника адміністрації президента Дмитро Козак заявив, що Росія "буде змушена встати на захист своїх громадян" на сході України.

Москва вже останнім часом "брязкає" зброєю на кордоні з Україною. Так, за даними ЗСУ, Росія нарощує свою присутність у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях. Усі ці регіони межують з Україною. Крім того, українська розвідка зафіксувала, як Росія стягує зброю до окупованого Криму.

Паралельно із цим пропагандистська машина Кремля знову запрацювала на повну. Російські ЗМІ звинувачують Україну в обстрілах окупованих територій.

Останні гучні фейки пропагандистів:

Медіа Росії активно поширюють фейки про нібито жахливий стан української річки Дніпро. Окупанти запевняють, що через це Україна вже незабаром може залишитися без питної води. Фактчекери розповіли, що це абсурдна брехня.

Дніпро. Окупанти запевняють, що через це Україна вже незабаром може залишитися без питної води. Фактчекери розповіли, що це абсурдна брехня. Окупанти звинуватили Збройні сили України у загибелі 5-річної дитини. Сталося це нібито через те, що наші бійці скинули вибуховий пристрій з безпілотника на село Олександрівське. Очевидці розповіли, що все було інакше: хлопчик підірвався на гранаті, яку родич тримав удома.

Сталося це нібито через те, що наші бійці скинули вибуховий пристрій з безпілотника на село Олександрівське. Очевидці розповіли, що все було інакше: хлопчик підірвався на гранаті, яку родич тримав удома. Російські ЗМІ заявили, що Україна нібито розмістила війська на лінії зіткнення на Донбасі та почала обстріли. Насправді ж виявилося, що на ролик наклали фрагмент звукової доріжки іншого відео, знятого ще у 2015 році.



Розташування угруповань Росії вздовж держкордону України / Інфографіка 24 каналу