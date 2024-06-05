Факторів багато, але один найважливіший: опозиціонер назвав, що саме може розхитати режим Путіна

Російська агресія щодо України зумовлює значні проблеми на геополітичній арені. Світові лідери намагаються протидіяти путінському режиму, але це складний процес, який, ймовірно, має розпочинатись всередині країни.

Російський опозиціонер Геннадій Гудков розповів 24 Каналу, що спроби світових лідерів розхитати режим Путіна є недостатніми. На його думку, партнером України варто розпочати діалог з опозиційними партіями Росії.

Дивіться також Путін почав носити бронежилет на публічних заходах: у ЗМІ повідомили, що на це вказує

Що може послабити режим Путіна

Гудков вважає, що російські опозиціонери можуть дати пораду та пояснити, які фактори впливають на внутрішні процеси у Росії для послаблення режиму.

Поки у нас (опозиціонерів – 24 Канал) не виходить серйозної розмови ні із західними лідерами, які приймають рішення, ні із політичним керівництвом України. Потрібно вирішити, що робити із Росією, щоб здобути перемогу, не ризикуючи втягнути світ у Третю світову ядерну війну,

– сказав він.

Основним фактором перемоги над путінським режимом є, на думку Гудкова, постачання достатньої кількості зброї Україні.

Однак не лише військовий фактор зможе призвести до повного врегулювання всіх проблем. Важливо вести діалог, який охоплюватиме всі важливі пункти та реалії, щоб перемогти та ліквідувати джерело цієї військової загрози,

– зауважив опозиціонер.

Що відбувається у Росії: останні новини