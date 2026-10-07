Путіну на день народження російська армія "подарувала" знищення житлового будинку, – Зеленський

Росія 7 жовтня здійснила один із найбільш підлих масованих ударів по Україні. Ворог застосував близько 70 ракет, зокрема багато балістичних, а також понад 100 "Шахедів".

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Як відреагував Зеленський на атаку?

Одним із найтяжчих наслідків атаки стало знищення житлового будинку у Прилуках на Чернігівщині. Станом на зараз відомо про 5 загиблих і 26 поранених, серед яких п'ятеро дітей.

Під завалами п'ятиповерхівки досі можуть перебувати люди. На місці безперервно працюють рятувальники, які намагаються знайти всіх, хто може залишатися під уламками.

Сьогодні Путіну на день народження російська армія "подарувала" знищення житлового будинку в Прилуках на Чернігівщині. Це була звичайна п’ятиповерхівка,

– заявив Зеленський.

Внаслідок російських ракетних ударів також пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків у Дніпрі та чотири багатоповерхівки у Кременчуці. У Кременчуці, за словами президента, загинули 2 людей, ще 8 були поранені.

У Запоріжжі російський дрон пошкодив багатоповерховий будинок. У Києві внаслідок атаки загинули 2 людей, ще 2 людей загинули в Олександрії.

Загалом під російськими ударами цієї ночі опинилися інфраструктура Києва та 12 областей України. Однією з ключових цілей росіян була українська енергетика.

Це був один із найбільш підлих ударів: загалом 70 ракет, багато балістики, також "шахеди". На жаль, вдалося збити лише частину. Російська балістика залишається найбільшим викликом,

– наголосив Зеленський.

Президент додав, що Україні зараз життєво необхідні нові пакети протиповітряної оборони, зокрема ракети для систем Patriot.

Що сказав Сибіга щодо удару?

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга також відреагував на масований удар Росії.

У день народження Путіна російські генерали піднесли йому його улюблений подарунок – воєнні злочини,

– заявив Сибіга.

Глава МЗС закликав партнерів посилити санкції проти російського військово-промислового комплексу, зокрема підприємств, які виробляють балістичні ракети та супутникову систему "Рассвет". Також він закликав збільшити військову та енергетичну допомогу Україні напередодні зими.

Сибіга наголосив, що Росія не повинна залишитися без покарання за свої злочини, а Путін та його соратники мають понести відповідальність.

Але його головним подарунком стане місце під вартою в Гаазі. Ми готуємо Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України до практичного запуску вже наступного року. Путін і його поплічники мають знати: відповідальність неминуча,

– підкреслив міністр.

Нагадаємо, омбудсман Дмитро Лубінець також відреагував на масовану російську атаку по Україні в ніч проти 7 жовтня. Під ударами опинилися, зокрема, Прилуки, Київ, Дніпро, Світловодськ, Олександрія, Трипілля та Кременчук, є загиблі й поранені.

Лубінець зазначив, що в Олександрії росіяни атакували критичну інфраструктуру, а в Кременчуці пошкоджені будинки та автомобілі.

"І вчергове Росія тероризує цивільне населення. Вчергове безкарно", – заявив омбудсман.

Він наголосив, що сильна та своєчасна міжнародна реакція на російські атаки могла б не допустити повторення такого терору.