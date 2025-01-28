"Путіну доведеться рятувати власну шкуру": інтерв'ю з полковником Британії

Ще зовсім недавно Владімір Путін був переконаний, що прихід до влади у США Дональда Трампа врятує його і той нав'яже Україні угоду, що буде вигідна Кремлю. Проте заяви, що лунають зараз із Білого дому, свідчать про те, що новий президент США може бути досить жорстким з Путіним і поставити йому ультиматум.

Зараз російський диктатор усвідомив, що Трамп цілком здатен нав'язати йому переговори й перемир'я, що будуть вигідні саме Україні. Більше про це, найгірший сценарій для Росії на переговорах і що може чекати на Путіна у разі перемир'я – в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон.

Трамп готовий поставити Путіну жорсткий ультиматум

У Bloomberg повідомили нібито Владімір Путін готовий закінчити війну проти України й не виступає проти того, аби Захід допомагав Україні, якщо наша держава ніколи не вступить до НАТО. Чи дійсно російський диктатор готовий піти на припинення вогню? І чи хотів би він, аби Дональд Трамп став посередником для завершення війни цього року?

Будемо сподіватися, що це так. Трамп, схоже, рішуче налаштований на припинення вогню. Він бачив, як Джо Байден встановив режим припинення вогню в Секторі Гази. Я впевнений, що Трамп хоче завершити війну в Україні. Деякі речі, які він говорив останніми місяцями, були обнадійливими.

Ще досить недавно ми думали, що Трамп спробує укласти угоду, яка буде вигіднішою для Путіна, аніж для України. Інформація, яка надходить з Білого дому, свідчить про те, що президент США готовий бути набагато жорсткішим з Путіним і може зробити йому ультиматум.

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Російська економіка зараз перебуває у скрутному становищі. Вони втратили неймовірну кількість солдатів і щосили намагаються це компенсувати. Тож Путін цілком може шукати вихід з цього становища. Я впевнений, що президент Володимир Зеленський погодиться на припинення вогню лише на вигідних для України умовах. Він не дозволить Путіну отримати те, чого той хоче.

Усі у світі сподіваються, що ми зможемо якнайшвидше досягти припинення вогню, яке влаштує народ і президента України.

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Financial Times і Bloomberg повідомили, що адміністрація Трампа хотіла б, аби Україна могла вести переговори з Росією з позиції сили. Кандидат у міністри оборони США Піт Гегсет заявив, що хотів би бачити закінчення війни на вигідних для України умовах. Чи такий розвиток подій є найгіршим жахіттям для Путіна?

Так. Путін сподівався, що Трамп попросить уряд України домовитися про припинення вогню на сьогоднішній лінії бойових дій. Не думаю, що це цілком вигідно вам. Україна утримує досить значний шматок в Курській області, що дає сильну переговорну позицію.

З огляду на те, що обговорюють у Вашингтоні, будь-яке перемир'я, яке буде досягнуто, має надати Україні перевагу. Враховуючи окупацію Криму та інших територій України, можна припустити, що Трамп прагне або підтримати Україну, щоб вона мала змогу звільнити всі свої території, або змусити Путіна відступити. Чи прагне Путін припинення вогню? Це ми побачимо найближчими днями.

Трамп заявив, що збирається багато чого зробити, зокрема й зупинити російське незаконне вторгнення в Україну. Сподіваюся, що упродовж наступних днів ми побачимо ті речі, які Трамп має намір зробити. Але суть у тому, що зі США лунають твердження, що припинення вогню має бути на користь України, а не Росії.

Агентство Bloomberg повідомило, що Путін буде готовий до деяких обмінів територіями під час переговорів. На що Україна може обміняти частину Курської області?

Я впевнений, що Україна так і планувала, коли робила наступ на Курщину. Потрібно було втримати деяку територію Росії. А особливо частину Курської області, яка є священною для росіян через бої у Другій світовій війні. Це дає потужний інструмент для переговорів, що ми зараз і бачимо.

Упевнений, що Трамп скаже Путіну – якщо той хоче повернути територію на Курщині, то йому доведеться звільнити значний обсяг території, яку він незаконно захопив в Україні. Умови переговорів залежатимуть від українського уряду та українського народу. Це потужний інструмент. Зі США лунає риторика про компроміс щодо територій перед підписанням будь-якого перемир'я, і воно має бути на користь України.

Які шанси на припинення вогню у 2025 році

За даними Bloomberg, позиція Кремля полягає в тому, що члени НАТО можуть продовжувати відправляти зброю в Україну навіть за безпековими угодами, але будь-яка система не має бути використана проти російської території. Путін змінив свою позицію? Він завжди був проти того, аби Захід допомагав Україні.

Якщо це правда, то це надзвичайно великий розворот у позиції Путіна. Будемо сподіватися, що це так, бо тоді це показує, в якому хиткому становищі перебуває Путін.

Хоча в цьому є сенс. Щойно досягнуть припинення вогню, Україна збереже потужні сили. Але зараз у ЗМІ також багато говорять про миротворців. Як Трамп, так і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон припустили, що британські війська мають очолити цю місію. Британський уряд поки відкрито це не підтверджував, але вони не проти цього.

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Цілком можливо, що Путін погодиться на гуманітарну та військову допомогу НАТО для України після припинення вогню. Це також його спосіб запобігти вступу України в НАТО. Зараз не так багато розбіжностей у переговорах. На початку 2025 року ситуація здається набагато сприятливішою щодо припинення вогню, ніж це було упродовж останніх 6 – 12 місяців.

Найгірший сценарій для Путіна на переговорах з Трампом

Про можливі переговори Трампа і Путіна, який може бути подальший розвиток подій? Та як взагалі можуть відбуватися переговори?

Схоже, що між Трампом і Путіним вже є домовленість про телефонну розмову, щоби поговорити про припинення вогню. У цій дискусії Трамп детально розповість, як саме все виглядатиме. Мабуть, він говоритиме Путіну про 2 шляхи – важкий та легкий. Якщо Путін не приймає припинення вогню, то США подвоять свої зусилля та збільшать підтримку України, що насправді може привести до набагато гіршого сценарію для Путіна. А зараз йому просто кажуть обміняти землю та йти на припинення вогню.

Є багато сценаріїв, як виглядатиме припинення вогню. Багато людей говорять, що війська НАТО, зокрема британські та французькі, можуть бути залучені до цього. Путін може щось і захоче сказати з цього приводу. Здається, його ще не загнали в глухий кут, але у нього є проблеми. Трамп, схоже, має важелі впливу та можливість вказати Путіну, як все має відбуватися, але подивимося.

Телефонний дзвінок може відбутися досить швидко. Найближчими днями або тижнями. На жаль, це все одно займе певний час, поки будуть деталі та запрацює механізм припинення вогню. Для переміщення миротворців також потрібен час. Але вже є перші "паростки", які, сподіваюся, розвинуться у щось більш значуще.

Що люди не говорили б про Трампа, але він, схоже, єдина людина, яка насправді може вказати Путіну, що робити. Сподіваюся, що це приведе до припинення вогню, яке буде прийнятним для України.



Трамп може поставити Путіна на місце / Getty Images

Що буде з Путіним у разі перемир'я

Президентство Трампа – це поганий сценарій для Путіна? Це гірший варіант для нього, ніж Байден чи Гарріс?

Будемо на це сподіватися. Зараз це саме так і виглядає. Трамп, звісно, регулярно змінює свої погляди та думки, але цілком очевидно, що він хоче великої перемоги, яка буде пов'язана з ним на початку його президентства.

Зараз є припинення вогню в Секторі Гази. Багато роботи, ймовірно, виконав Байден. Гадаю, Трамп не дуже цьому радий. Він хоче продемонструвати свою силу – показати, що він наймогутніший лідер у світі, який може у найкращий спосіб нав'язати Путіну угоду, яка буде вигідна для України, а не для Кремля.

Думаю, коли Путін зрозумів, що Трамп стане наступним очільником США, то у нього був поганий день. Він усвідомив, що буде припинення вогню та мир, який йому нав'яжуть. Путіну доведеться рятувати власну "шкуру". Диктатори-невдахи рідко отримують пенсії в Росії. Він турбується про власне майбутнє більше, ніж за що-небудь інше, тому намагається маневрувати до миру та припинення вогню.

Він все ще може продовжувати виконувати обов'язки президента Росії, а не йти у відставку. Це цілком реальна можливість. Путін – автократичний лідер, але навколо нього є багато дуже впливових людей, які були б раді зайняти його місце, якщо він проявить слабкість. Ми всі триматимемо кулаки, щоб прихід президента Дональда Трампа до Білого дому також привів до вигнання росіян з України та досягнення миру.

Чи вважаєте ви, що припинення вогню може бути найкращим способом для Путіна зберегти свою владу? Або ж, з іншого боку, припинення вогню може призвести до фізичної загрози для диктатора та повалення його влади?

Це дуже складно передбачити. Є низка сценаріїв. З одного боку, це може врятувати Путіна, тому що ми знаємо, що він має проблеми, його армія та країна страждають. Однак водночас це також може призвести до його загибелі. Відверто кажучи, нам на Заході справді байдуже, що станеться з Путіним. Нас хвилює те, що відбувається в Україні, і ми хочемо побачити мир якнайшвидше.

Війна може тривати ще трохи, але ніхто не хоче бачити більше жертв серед цивільних або військових, ніж це необхідно для того, щоби забезпечити найкращий сценарій, яким був би мир – перемир'я та обмін територіями на вигідних для народу України умовах.

Відверто кажучи, те, що станеться з Путіним після цього, – справа російського народу. До тих пір, поки це не вплине на всіх нас. Я не думаю, що хтось не спатиме ночами через думки про те, що станеться з Путіним в майбутньому.

Якою може бути миротворча місія в Україні

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що відкритий до ідеї відправлення миротворчих сил в Україну. Водночас The Telegraph описав 3 сценарії: миротворче патрулювання буферної зони, західні війська, які захищають українську столицю, тренувальна місія на Заході України. Який варіант найкращий для України?

Бувши миротворцем у Боснії ще в 90-х роках, і пізніше миротворцем на Кіпрі, в мене є особистий досвід такої практики. Для цього може знадобитися дуже багато солдатів, а особливо з огляду на те, що кордон між Росією та Україною становить понад 800 миль, і щоб покрити кожен дюйм, знадобляться десятки, якщо не сотні тисяч солдатів. Вам потрібна надійна сила, щоб запобігти нападу Росії.

Позитивний момент полягає в тому, що росіяни не нападуть на британські війська. Проблема британських військ полягає в тому, що ця армія зараз настільки мала, що це справжній тривожний дзвіночок для британського уряду, аби переконатися, що вони інвестують в оборону достатньо, щоб вона була надійна і ми могли виконувати такі ролі.

Я очікую, що це буде комбінація різних речей. Можливо, зі структурою командування та управління, заснованою на британських військах, але за підтримки французьких і скандинавських військових, щоб забезпечити сили швидкого реагування, які могли б діяти в разі порушення режиму припинення вогню. Разом з цим навчання українських військових, аби переконатися, що вони мають можливості, які їм можуть знадобитися в майбутньому.

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Я дуже радий, що прем'єр-міністр Великої Британії Стармер сказав, що британські війська будуть готові для виконання такого роду завдань. Вони чудово це роблять, і французи припускають, що у них будуть війська. Думаю, що інші європейські країни НАТО долучаться до цього. Очевидно, що вони могли б надати надійну силу, яка б не дозволила росіянам просуватися далі.

Отже, ключовим є те, що в західних столицях ведеться багато планування, щоб гарантувати, щойно угода буде укладена, ці сили зможуть якнайшвидше прибути на місце і забезпечити надійне стримування будь-яких подальших бойових дій.

Трамп хоче вигнати Путіна з України якомога швидше

Видання Times повідомило, що перемога України ніколи не була метою президента Байдена, адже в Білому домі були впевнені, що Україна не змогла б цього зробити, бо це було поза її можливостями. Як ви оцінюєте таку політичну спадщину президента Байдена та його рішення щодо України?

Це дуже складно. Коли хтось описує, що таке перемога, то це може бути дуже багатогранна сфера. Чи говорив Байден про те, що Україна могла б звільнити всі землі, які Росія окупувала з 2014 року? Важко зрозуміти. Однак очевидно, що президент Байден не робив всього на 100%, аби допомогти Україні перемогти росіян. Безперечно, американці надали величезну кількість військового потенціалу – набагато більше, ніж будь-хто інший, надали багато розвідувальних даних. Однак було зрозуміло, що цього недостатньо.

Усі військові аналітики, як і я, скажуть, що сьогодні американська армія є найпотужнішою армією у світі. Якби вони повністю присвятили себе цьому, то росіяни вже давно зазнали б поразки. Однак, звичайно, у Байдена були й інші конкурентні ідеї. Це (перемога України – 24 Канал) не входило в його плани.

Різниця з Трампом полягає в тому, що він хоче, аби все закінчилося дуже швидко. Він (Трамп – 24 Канал) не готовий йти на затяжний конфлікт у Європі між росіянами та українськими військовими та бачить, що в довгостроковій перспективі для США було б набагато краще покінчити з цим дуже швидко. Президент Байден так не вважав.



Трамп і Байден у Білому домі / Getty Images

Отже, коли президент Трамп у Білому домі, з усіх боків є відчуття, що насправді зараз все рухатиметься швидко і вони збираються завершити війну якомога швидше. З огляду на те, що президент Трамп смикає за ниточки, просуваючи це вперед, можна сподіватися, що все, що станеться, піде на користь Україні.

Ваш народ постраждав від незаконного вторгнення Росії під керівництвом Путіна, який ще 12 місяців тому думав, що Трамп, ймовірно, врятує його. Однак, як тепер нам дають зрозуміти, Трамп насправді хоче вигнати Путіна з України та якнайшвидше працювати над мирним вирішенням у Європі.

Путін зазнає дедалі більше невдач

Чи вважаєте ви, що припинення вогню в Газі може наблизити війну в Україні до завершення? Чи не здається вам, що ця політична перемога США могла б посилити позиції Штатів під час переговорів з Путіним? Адже Путін втратив режим Башара Асада і військові бази в Сирії.

Безумовно. Це схоже на перемир'я, якого, сподіваюся, дотримуватимуться в Газі. Діяльність ізраїльських військових протягом останніх шести місяців була спрямована, зокрема на знищення іранських ополченців, переважно "Хезболли", яка утримувала режим Асада при владі в Сирії, що дозволило Росії мати свої потужні бази в Сирії та на південному фланзі.

Коли іранські ополченці зазнали краху, це зачепило і Росію. Путін був принижений і змушений був на величезній швидкості "тікати" з Сирії. Зараз іранський режим значно ослаблений. Не існує режиму Асада, завдяки якому Путін міг би зберегти свої бази в Сирії. Це ціла серія поразок.

На військовому полі бою імпульс є абсолютно ключовим. Зараз імпульс повністю проти Путіна, за останні пів року він постійно зазнавав невдач. Тож думаю, те, що відбувається на Близькому Сході, має значний вплив. Російський народ також бачить, що Росія зазнала поразки в Сирії, а її союзник – Іран – зазнав поразки в Газі та Лівані. Так що все це просто має не дуже гарний вигляд для росіян.

Які у вас враження від останнього візиту до Сирії?

Для мене було дуже великою радістю провести останній тиждень у Сирії. Я дійсно займаюся Сирією протягом останніх 14 років, в основному районами, які Асад намагався атакувати – допомагаючи лікарням, школам і всій інфраструктурі продовжувати працювати.

Тепер, коли Асада більше немає, над країною зникла "темна хмара". Є стільки надії на майбутнє, саме зараз, коли росіяни покинули Сирію. Адже росіян ненавиділи там не менше, якщо не більше, ніж режим Асада за ті жахливі речі, які вони робили в Сирії – бомбардування шкіл і лікарень. Це саме ми бачимо в діях росіян в Україні. Побачивши, що сталося в Сирії, залишається лише сподіватися, що подібне станеться і в Україні. І тепер ті з нас, хто брав участь у Сирії, намагаються допомогти їм відновитися, тому надія є.

Коли я прокинувся 1 січня цього року, все виглядало досить похмуро в усьому світі. Однак після падіння Асада в Сирії, припинення вогню в Газі – я сподіваюся, що припинення вогню в Україні також настане найближчим часом.

Можливо, ситуація виглядає трохи "яскравіше", ніж у 2024 році. Будемо сподіватися, що 2025 рік подарує все, на що заслуговує і чого бажає народ України. А також створить мир на Близькому Сході, щоб ісламісти, такі як "Ісламська держава" і "Аль-Каїда" не могли розвиватися і загрожувати людям по всьому світу. Тому так, є шанс, що 2025 рік буде хорошим. Сподіватимемося, що так і буде, та молитимемося, щоб так і було.