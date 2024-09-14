Вигідно Путіну: як диктатор використовує зволікання Заходу щодо ударів углиб Росії

Влада України озвучила партнерам про необхідність застосування далекобійної зброї по території Росії. Однак Захід досі не прийняв цього рішення, що може сприяти планам Владіміра Путіна.

Про це 24 каналу розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, зазначивши, що кремлівському диктатору вигідно, коли між країнами вільного світу є суперечки. Через це Україна не може ефективно давати відсіч окупаційним військам на своїй території.

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Дозвіл на застосування зброї

На думку Станіслава Желіховського, візит прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Вашингтона та його зустріч із президентом США Джо Байденом поки не показала, що наші партнери бажають надати дозвіл на удари по території Росії.

Україна просить цей дозвіл уже багато місяців. Путіну це вигідно, адже його території поки нічого не загрожує і це дозволяє продовжувати свою агресію,

– зауважив він.

Росія також погрожує світу, мовляв, якщо Захід надасть дозвіл на атаки, то у Кремлі це сприйматимуть як оголошення війни Північноатлантичним альянсом.

Такі залякування частково спрацьовують, однак союзники України вже могли прийняти рішення (про дозвіл – 24 Канал). Можливо, його буде оголошено непублічно,

– висловився експерт-міжнародник.

Коли приймуть рішення про удари по Росії

Желіховський припустив, що є 2 варіанти розвитку подій. Адміністрація США може прийняти рішення про дозвіл на застосування західної зброї вглиб Росії у період президентства Джо Байдена або вже після виборів, у випадку перемоги Камали Гарріс.

Щоб опоненти демократів, зокрема Дональд Трамп та його партія, не скористалися цією ситуацією на свою користь для спекуляцій,

– сказав він.

Експерт-міжнародник наголосив, якщо ж розглядати кандидата від республіканців, то рішення Трампа щодо дозволу на удари по Росії поки не очевидне, адже він не робив конкретних заяв щодо цього.

Станіслав Желіховський додав, що варто ще почекати на рішення США, адже воно може залежати від внутрішньополітичних обставин. Дозвіл на застосування зброї також може бути аргументом, якщо Росія не захоче сідати за стіл перемовин.