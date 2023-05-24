Росія історично самообнулилася, – у Зеленського відповіли Путіну на "мапу без України"
Джерело:Михайло Подоляк
В Офісі Президента відреагували на псевдоісторичну маячню Путіна. Дивлячись на древню карту, диктатору привиділось, мовляв, "України ніколи не існувало".
Україна існувала та існуватиме надалі, а от "путінській еліті" загрожує зникнення. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.
До теми Путіну приволокли карту 17 століття: він дійшов до висновку, що "України до СРСР не існувало"
Україна була, є та буде. Росія ж історично самообнулилася: путінська еліта зникне,
– наголосив радник.
Він пояснив, що з Кремля всі сміються. Традиційні міфи перетворилися на меми, а територія прискорено занурюється в стан класичного "російського бунту та злиднів".
Яку карту принесли Путіну
- Голова російського конституційного суду Валерій Зорькін показав Путіну мапу середини 17 століття. Він маразматично заявив, нібито на ній "немає України".
- Хоча на карті була позначена "Козакія", тобто, ймовірно, Гетьманщина. Це козацька держава, що існувала на теренах сучасної України.
- Втім, історичні факти не для Путіна. Диктатор оглянув мапу і сказав, що "України ніколи не існувало".
- Слід зауважити, що Крим на карті – частина Кримського ханства, яке в союзі з Османською імперією воювало з Росією. Путінський Петербург позначений як Інгрія і належить Швеції.
У мережі порадили Путіну придивитись до карти 5 століття. Тоді вже існував Київ, а на місці Москви були болота.