Керівник ЦПД пояснив, що зможе втримати Росію від повторного нападу на Україну

Владімір Путін декларує бажання вести переговори щодо закінчення війни в Україні. Проте його справжні наміри – продовжувати бойові дії після невеликого "перепочинку". Про це свідчать багато факторів.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що припинення вогню у війні дуже небезпечне. Росія поставила свою економіку на військові рейки і за певний час спробує знову вторгнутись в Україну.

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Російські еліти згуртувалися довкола Путіна

Коваленко назвав чинники, що свідчать про бажання Кремля вести війну далі:

нарощування військово-промислового комплексу, зокрема виробництва озброєння;

імпорт озброєння з КНДР, зокрема ракет;

продовження грошових виплат за підписання контракту;

економічні фактори, адже російська економіка поставлена на військові рейки і її звідти не знімають, а навпаки посилюється військове виробництво.

Міністр оборони Росії Андрєй Бєлоусов більшою мірою економіст, і його завдання – перебудувати російську економіку на воєнні рейки. Військово-промисловий комплекс стає двигуном економіки і генератором робочих місць. Росія від цього не відмовляється,

– зауважив керівник ЦПД.

Водночас російські еліти, які згуртувалися довкола Владіміра Путіна, заробляють на військово-промисловному комплексі та на воєнних замовленнях. Режим платить елітам гроші, і це їх влаштовує.

Тому припинення вогню, про яке говорять США, навіть якщо і буде досягнуте (може і у 2025 році), не означатиме завершення війни. Росія "залиже рани", намагатиметься розхитати ситуацію всередині України і піде знову,

– припустив він.

Тому мають бути виключно жорсткі умови щодо російської економіки, скороченню виробництва озброєння, підприємств ВПК, суворий контроль за таємним виробництвом.

Якщо розвідка побачить, за його словами, що номінально якийсь заводик закрили, а потім його відкрили на "макаронній фабриці" і штампують озброєння, щоб за це оновлювались санкції. Якщо якісь частково будуть зняті, про що говорили у США.

У разі досягнення якихось домовленостей, якщо такі механізми будуть вироблені, тоді вдасться втримати в майбутньому Росію від повторної війни через певний проміжок часу, – наголосив Андрій Коваленко.

Проте питання у тому, що потрібно Заходу: завадити Росії в майбутньому воювати чи щоб вона не воювала, поки президентом США є Дональд Трамп. Якщо західні країни хочуть просто зупинити вогонь, тоді, думку керівника ЦПД, стовідсотково отримаємо другу війну.

До слова, політичний експерт Андрій Городницький вважає, що сьогодні Росія хоче зупинити вогонь. Їй це потрібно, щоб "перевести подих". Росіяни хочуть підготуватись до нової війни, але з іншим підходом.