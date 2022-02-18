Путіну треба замазати Лукашенка кров'ю, – Жданов про ядерну зброю у Білорусі
Олександр Лукашенко заявив, що готовий розмістити у Білорусі ядерну та навіть надядерну зброю. Це цілком імовірний розвиток подій.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, це якраз і змінять в оновленій Конституції Білорусі.
До теми Лукашенко каже, що готовий розмістити в Білорусі ядерну та надядерну зброю
Жданов: Путін спалює останні мости
Як зауважив Жданов, через змінену білоруську Конституцію розмістять ядерні головні частини до ракет, які вже розташовані на території Білорусі. Мовиться про комплекси "Іскандер-М", які прибули в складі бригади для навчань "Союзна рішучість-2022".
Путіну треба замазати Лукашенка кров'ю. У такий спосіб, щоб Лукашенко не мав можливості маневру і не міг в найкритичніший момент відступити від тих практик, які він заявляє,
– припустив військовий експерт.
Також він зазначив, що глава Кремля розділяє колективну відповідальність між собою і самопроголошеним президентом Білорусі. "Спалює останні мости, щоб він (Лукашенко – 24 канал) не відступився від Росії", – пояснив Жданов.Зауважте! Навчання "Союзна рішучість 2022" розпочались 10 лютого й триватимуть до 20 лютого 2022 року. Через те, що Росія стягнула на територію Білорусі велику кількість техніки у Євросоюзі навіть заговорили про окупацію країни російськими військами.
Жданов розповів про загрозу розміщення ядерної зброї у Білорусі: дивіться відео
Ядерна зброя у Білорусі: що варто знати
- У кінці лютого 2022 року у Білорусі відбудеться референдум, де голосуватимуть за зміни до Конституції. Там можуть прибрати згадки про без'ядерний та нейтральний статус країни.
- Раніше, ще у 1993 році, Білорусь офіційно відмовилась від ядерної зброї. Ба більше, білоруська держава стала першою країною після розпаду СРСР, яка не захотіла володіти ядерною зброєю.
- В інтерв'ю російським пропагандистам Лукашенко не став приховувати, що вже домовився з Кремлем, яку саме ядерну зброю розміщуватиме. Мовляв, буде "найбільш ефективна".