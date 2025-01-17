Путін може закінчити війну лише за однієї умови, – колишній посол Британії в Росії

Новообраний президент США Дональд Трамп заявляє, що має на меті завершити російсько-українську війну. Це буде неможливо, якщо Владімір Путін не захоче цього, адже важливим етапом припинення бойових дій і є готовність обох сторін до перемовин.

Колишній посол Великої Британії в Росії Родерік Лайн розповів 24 Каналу, що найближче оточення Путіна, ймовірно, немає колосального впливу на його рішення щодо завершення війни в Україні. Справа в самому диктаторі.

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"З часів провалу Путіна у Помаранчевій революції, він виступив проти Заходу. З 2005 року, ним керує бажання отримати стратегічний контроль над Україною", – сказав він.

Чи готовий Путін до переговорів

Родерік Лайн вважає, що протягом усієї цієї війни Путін ставив собі за мету боротися стільки, скільки необхідно для забезпечення капітуляції України.

Поки він не готовий до серйозних переговорів. Про це публічно не повідомлялося. Тому треба почекати й подивитися, чи зміниться ставлення Путіна. Я переконаний, що більшість людей у Росії хотіли б, щоб ця війна закінчилася, бо їм це коштує тисячі життів, а економіка перебуває в скрутному становищі,

– наголосив колишній посол Великої Британії в Росії.

Проте Путін не дбає про свій народ, а лише про себе та свою владу. На думку Родеріка Лайна, для того, щоб диктатор закінчив війну, йому потрібно відчути, що він може подати це як певну форму перемоги.

Він має виправдати перед населенням Росії величезні втрати людських та фінансових ресурсів через війну, яку розпочала країна-агресорка.

Путін почав цю війну і якщо він вирішить, що її треба завершити, то можна буде цього досягти. Диктатор намагатиметься подати все так, щоб це не було приниженням ні для нього, ні для Росії, тому він погодиться лише на перемир'я, яке буде досягнуте шляхом переговорів,

– припустив Родерік Лайн.

Проте, на його думку, остаточне мирне врегулювання російсько-української війни неможливе, поки Путін перебуває при владі, але припинення вогню так.

Цікаво! Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп планує протягом перших 100 днів президентства знайти рішення для припинення війни між Росією та Україною, захистивши при цьому український суверенітет. Він підкреслив готовність Трампа до діалогу з Путіним і пошуку справедливого компромісу, який влаштує обидві сторони.