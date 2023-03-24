Гауляйтер Криму Аксьонов створив власну ПВК: її пов’язують із Пригожиним

Справи у Євгенія Пригожина з його ПВК "Вагнера" вкрай погані, однак "кухаря Путіна" підтримує голова окупаційної адміністрації Криму Сєргєй Аксьонов. Власне, той створив свою ПВК, назвавши її "Конвой".

Стало відомо, що так званий "глава Криму" створив власну приватну військову компанію, що, очевидно, пов'язана з Пригожиним. До речі, лідер вагнерівців останнім часом все частіше скаржиться на те, що йому міноборони не дає боєприпасів, а самі найманці пачками гинуть на Бахмутському напрямку.

Дивіться також Професійне шахрайство: як у Кремлі рятують банківську систему, спалюючи пенсії росіян

Який стосунок має Пригожин до цієї ПВК

Власне, зв'язок між ватажком вагнерівців та "Конвоєм" – прямий. Як зазначають журналісти, батальйоном командує пригожинський куратор в Африці.

Разом з тим важливо, що у березні цього року сам Аксьонов в ефірі пропагандистського телебачення розповідав про появу в Криму професійного військового підрозділу.

Хлопці, які пройшли все, що можна, у керівників – кілька Орденів Мужності, начальник штабу – Герой Росії,

– казав він.



Аксьонов та бійці ПВК "Конвой" / Фото з телеграм-каналу глави окупаційної адміністрації Криму



Лідер окупантів в Криму з бійцями ПВК "Конвой" / Світлина з телеграм-каналу Аксьонова

На телеграм-каналі ПВК Аксьонова – що з'явився ще в листопада минулого року – можна побачити фотографії та відео з передової, "філософські тексти" про нібито "православну Росію", "українських сатаністів" та інше.

Зверніть увагу! ЗМІ пишуть, що формально "Конвой" – це БАРС (бойовий армійський резерв). Його члени укладають два контракти: один із "Конвоєм", другий – із міністерством оборони. Потрібно це для того, аби мати виплати у разі поранення чи смерті.

Ймовірно, звичайний військовий отримує близько 200 тисяч на місяць, представник командування – 300 тисяч. Також тим, хто прослужить у підрозділі рік, "обіцяють землю" у Криму чи Абхазії.

В окупантів проблеми: ПВК їм не допоможуть