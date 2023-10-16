ПВК "Редут" замінила вагнерівців, – у розвідці Британії пояснили, що це дало росіянам

Нова приватна військова компанія "Редут" у Росії почало займатися вербуванням росіян під виглядом "добровольців". Зокрема, це також стосується й колишніх найманців ПВК "Вагнера".

Про це мовиться у звіті розвідки Великої Британії у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. У британському відомстві зазначили, що таким чином, імовірно, нова ПВК "Редут" замінила компанія загиблого Євгєнія Пригожина, передає 24 Канал.

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ПВК "Редут" вербує вагнерівців

У британській розвідці наголосили, що ПВК "Редут", імовірно, контролює та фінансує Головне розвідувальне управління Генерального штабу Росії. Це також стосується і її вербування нових найманців.

У відомстві зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення ПВК "Редут" брав участь у бойових діях у Донецькій, Харківській, Київській та Луганській областях. Наразі чисельність цієї групи, за даними розвідки, налічує понад 7 тисяч осіб.

У розвідці Великої Британії також підкреслили, що наразі ПВК "Редут" є одним із низки підрозділів ПВК і Добровольчого корпусу, які використовуються міністерством оборони Росії для посилення російських регулярних сил.

Наостанок представники відомства сказала, що практика міністерства оборони Росії щодо вербування через "добровольчі" загони сприяла тому, щоб Росія уникала подальших непопулярних кроків стосовно мобілізації.

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