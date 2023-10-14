"Вагнер" планує захопити бази ООН в Малі: як цим може скористатися Аль-Каїда
Частина вагнерівців перебуває у Африці, проте й там вони намагаються вести свої злочинні дії. Зокрема, найманці планують захопити бази ООН.
ПВК "Вагнера" разом із малійською регулярною армією планують захопити бази миротворців ООН, які покидають позиції в країні. Аналітики повідомляють, що миротворці планують залишити бази вже в середині жовтня
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Терор місцевих посилився
Вагнерівці вже вирушили до позицій з ціллю їх захопити. При цьому, останнім часом посилився терор проти місцевого населення. Члени ПВК "Вагнер" вбивають цивільних за підозри у зв'язках з місцевим філіалом Аль-Каїди (JNIM).
Натомість вони використовують звірства "Вагнера", щоб збільшити свою підтримку на місцях. До того ж неодноразово пропонували союз із сепаратистськими групами та північними громадами в регіоні Кідал.
JNIM, ймовірно, використає свою місцеву підтримку та легітимність для мирного кооптування керівництва в контрольованих повстанцями районах на півночі Малі, що призведе до фактичного контролю JNIM і тіньового управління,
– мовиться в повідомленні ISW.
Якщо вони зможуть взяти під контроль угруповання на півночі Малі, то будуть становити ще більшу загрозу.
ПВК "Вагнера": останні новини
- Вагнерівці планували державний переворот у Молдові. За задумом, він мав відбутися у першій половині 2023 року. Метою терористів було, щоб так звані антиурядові протести переросли у "насильницькі". Це начебто мало призвести до повалення керівництва країни.
- ПВК "Вагнер" може повернутися на фронт із новим керівником. Це може суттєво вплинути на перебіг повномасштабної війни в Україні. ПВК "Вагнера" може перейти в підпорядкування росгвардії чи міноборони ворога і знову становити загрозу для українських військових. Новим очільником найманців може стати син загиблого Євгенія Пригожина.
- Частина найманців ПВК "Вагнера" у вересні ще залишалась на території Білорусі. Самопроголошений президент Алєксандр Лукашенко роздає їм паспорти, а ті, своєю чергою, навчають білоруських військових та навіть дітей. Про це розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко. Йшла своєрідна промокампанія вагнерівців на території Білорусі.