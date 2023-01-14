Кидають у бій людей, які не потрібні Кремлю: яку гру веде Пригожин на Донбасі

Попри те, що офіційно мобілізація в Росії не було оголошена, вона триває. У зв'язку із закінченням мобілізаційного ресурсу там почали залучати представників ПВК "Вагнера".

Про це в ефірі 24 Каналу розповів директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський. Спеціалісти інституту переконані, що Росія "закидає тілами вагнерівців лінію фронту, аби зламати оборону ЗСУ".

До теми Пригожин б'ється не за Соледар, а за прихильність Путіна: в ISW зазирнули в гадюшник Кремля

За словами Лисянського, Росія фактично уже визнала, що фінансуватиме тимчасово окуповані території Луганської та Донецької областей до 2026 року з федерального бюджету. Це великі кошти, за які вже почали змагатися великі політичні сили Росії. Зокрема, Євгєній Пригожин хоче взяти під контроль деякі регіони.

Лисянський зазначив, що політтехнолог Пригожина уже зараз працює на тимчасово окупованій території Луганської області над питаннями налагодження допомоги пораненим окупантам.

Коли на фронті з'явилися "вагнерівці"

Експерт акцентував увагу на тому, що ПВК "Вагнера" не одразу з'явилися на фронті. Спочатку на Східному напрямку воювали примусово мобілізовані з тимчасово окупованих територій.

Росіяни їх кидали в бій, а за ними йшли регулярні частини Росії, тому що вони відмовлялися йти вперед,

– додав спікер.

Коли мобілізаційний людський ресурс Росії був втрачений, зауважив Лисянський, росіяни почали навчати "вагнерівців", тому що підрозділи регулярної армії Росії відмовлялися йти передовими загонами-смертниками.

"Фактично кидають в бій тих, хто не потрібен Кремлю. Це страшно, важко уявити, але це так", – зазначив фахівець.

Лисянський про плани Євгєнія Пригожина: дивитися відео

План Путіна щодо Пригожина

За даними Інституту стратегічних досліджень та безпеки, Пригожина готують до політичного життя, аби в майбутньому він контролював усі радикальні сили. Відповідно до цього плану влада залишається у теперішнього режиму.

Ймовірно, Путін буде його використовувати для того, аби когось налякати або здійснити на них вплив,

— додав Лисянський.

Він описує Пригожина як силове крило, поєднане з потенціалом Жириновського, як особу радикальну з поганою репутацією. Росія вважає, якщо багато поранених повернеться з фронту, то на таких політиків буде попит, зазначив Лисянський.

Конфлікти в Росії

Лисянський звернув увагу на те, що в Росії точиться протистояння між Міністерством оборони та Пригожиним за першість на східному фронті. Однак не варто це сприймати як внутрішній конфлікт, тому що в будь-який момент вони можуть об'єднатися, як робили вже раніше, і працювати спільно проти України, зауважив спікер.

І ПВК "Вагнера", і Міністерство оборони Росії – це наші вороги. Вони одне з одним на користь нам ніколи не будуть конфліктувати. Вони можуть робити різні заяви, але все одно це наші вороги,

— зауважив спеціаліст.

Якщо між цими двома силами в Росії будуть конфлікти, це зіграє на руку Україні, переконаний Лисянський. Однак такі конфлікти не зможуть зумовити протистояння всередині ворожої країни. До розпаду Росії скоріше можуть призвести етнічні конфлікти, припустив мовець.

Політика Євгєнія Пригожина: останнє