"Пригожин вирішив стати власником Петербурга": навіщо потрібне будівництво штабу "Вагнера"

Пригожин відкрив у Санкт-Петербурзі офіс ПВК "Вагнера" – нещодавно з'явилися фото та відео. Це величезна будівля, але не зрозуміло, чи ця його територія належить Пригожину.

Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він також зазначив, що це геть не випадково, а дуже гарно вписалось у картину Росії.

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За словами Шейтельмана, Пригожин намагається створити для себе нову столицю, йому потрібна земля. Наприклад, у Кадирова є Чечня – він там відчуває себе в безпеці, у випадку будь-якого "шухеру" – він втече туди.

"У Пригожина такого місця не було, оскільки для нього таким місцем була Сирія – він завжди міг вивести свої війська туди. Зараз всі ці переміщення ускладнені – через санкції, закриття Босфору тощо", – каже політтехнолог.

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За його словами, Росія зараз закривається і у цій Росії Пригожин шукає собі місце – не тільки політично, а й географічно.

Для того, щоб бути царем – потрібна міцна армія і місце. От тому Пригожин вирішив стати власником Петербурга – це його рідне місто. Він вже рік воює із губернатором і ось він відкриває цей центр,

– додає Шейтільман.

На думку політтехнолога, з вересня Пригожин вирішив піти в політику – "сірі кардинали" не займаються таким. "Все те, що робить Пригожин – його полум’яні промови, виступи перед безногими вагнерівцями, не може так себе поводити людина, яка планує відійти в тінь", – резюмує Михайло Шейтельман.

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