ПВК "Вагнера" в Білорусі: у мережі показали відео з великою колоною найманців
Джерело:"Беларускі Гаюн"
Військові ПВК "Вагнера" продовжують прибувати у Білорусь. Нещодавно там помітили велику колону найманців.
В одному з телеграм-каналів опублікували відео, на якому зафіксували різні частини колони найманців ПВК "Вагнера". Вони рухалися в напрямку наметового табору в селі Ціль 15 липня.
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У Білорусі помітили велику колону ПВК "Вагнера"
Російські пропагандисти розганяють черговий вкид, що відео з вагнерівцями, яке з'явилося в мережі, нібито зняли вранці 15 липня в Гомельській області.
Насправді ж це відео зняли в Могильовській області, а точніше на трасі Р43 біля села Лебедівка, що є додатковим підтвердженням маршруту колони, який ми публікували вчора,
– зазначили в "Беларускі Гаюн".
Аналіз відео показує, що його зробили о 5:00 15 липня. Це означає, що кордон з Білоруссю колона найманців перетнула пізно вночі – приблизно о 3:00. Адже від прикордонного переходу "Звенчатка – Понятівка" потрібно їхати 110 кілометрів, тобто 1,5 – 2 години.
Дивіться відео колони вагнерівців
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Вагнерівці у Білорусі: що відомо
- Вранці 15 липня помітили колону вагнерівців, яка їхала з боку Росії до Білорусі. Найманців супроводжувала білоруська ДАІ. З огляду на маршрут, яким рухалися підрозділи, вони прямували до наметового табору в селі Ціль.
- У колоні було щонайменше 60 легкових та вантажних автомобілів з номерами квазіреспублік у Луганській та Донецькій областях. Серед них були пікапи, великі фури, буханці та мінімум 3 автобуси для перевезення людей.
- Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко запевнив, що бойовики ПВК "Вагнера", які прибули до Білорусі, не становлять загрози для України. Там є недостатня кількість вагнерівців, щоб створити ударне угруповання.