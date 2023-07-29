Польща й Литва хочуть закрити свої кордони: Жданов сказав, чого бояться країни

Польща та Литва розглядають можливість закриття кордону з Білоруссю через нагнітання обстановки з її боку. Мовиться про загрози від тактичної ядерної зброї та ПВК "Вагнера".

Про це у своєму стрімі розказав військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він зауважив, що Польща перекидає свої війська до кордону з Білоруссю. Зазначимо, що за словами міністра внутрішніх справ Польщі, також кордони з Білоруссю може закрити й Латвія.

До теми Путін не вірить, що 5 стаття НАТО працює: чи здатний він ударити по Польщі

Армії буде більше

Окрім того, країна збільшує свою армію – майже вдвічі. Нині у польському війську 172 тисячі військових. Однак планують змінити законодавство, тож польська армія буде у понад 300 тисяч.

"Кількість дивізій збільшиться з 3 до 6 у складі. У них дивізії є, але вони окремі. Інше у них – бригадно-батальйонна структура Збройних сил", – розповів Жданов.

Чому Польща та Литва можуть закрити кордони з Білоруссю: дивіться відео

Польща готує оборону

Країна формує військово-інженерний батальйон, який буде, на думку військового експерта, перебувати біля Сувальського коридору. Він з'єднує територію Литви з Польщею та іншими країнами Альянсу. Також цей коридор відокремлює Калінінградську область Росії та Білорусь.

В інженерному плані перетворювати кордон в районі цього коридору в рубіж оборони та готувати там цю оборону для розташування польського війська,

– зауважив Олег Жданов.

ПВК "Вагнера" в Білорусі: яка загроза для Польщі