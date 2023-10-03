Чи врятує вагнерівців угода з росгвардією: в ISW розповіли про можливу долю ПВК

Майбутнє ПВК "Вагнера" після смерті Пригожина залишається незрозумілим. Водночас експерти прогнозують можливе продовження функціонування військової групи під керівництвом росгвардії.

Як пишуть в Інституті вивчення війни, російські інформаційні джерела розмірковують про співпрацю росгвардії та приватної військової компанії "Вагнера". І уже нібито навіть було укладено угоду між цими двома суб'єктами.

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Майбутнє ПВК "Вагнера"

Власне, начебто командир приватного батальйону Антон Єлізаров з позивним "Лотос" досягнув угоди з росгвардією. Згідно з нею особовий склад групи "Вагнера" повинен підписати індивідуальні та групові угоди про приєднання до росгвардії до 1 січня 2024 року.

За словами ворожих пропагандистів, відповідні задокументовані домовленості служитимуть гарантією того, що ПВК продовжуватиме функціонувати – до того ж збереже свою символіку. Разом з тим важливо сказати, що частина бійців батальйону уже підписала контракти з міноборони Росії, яку представляє такий собі Андрєй Трошев.

Відносини між ПВК "Вагнера" та російським урядом наразі незрозумілі, оскільки президент Росії Путін публічно підтримав Трошева та підпорядкував деякі елементи батальйону міноборони – однак це з одного боку. Тоді як з іншого, міноборони Росії потрібно буде постачати росгвардії необхідне обладнання,

– зазначають в ISW.

Окрім того, не зрозуміло, на які ділянки на лінії фронту росгвардія відправлятиме вагнерівців. Вочевидь, це буде не Бахмут, де уже зараз перебувають бійці, що підписали контракти з російським оборонним відомством.

Контекст

Ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин загинув в авіакатастрофі 23 серпня. Досі обставини його смерті невідомі, однак важливо, що сталося це рівно через два місяці після заколоту проти Кремля.

Власне, 23 червня ватажок вагнерівців зібрав військо та рушив на Москву з вимогою зняти з посади міністра оборони Шойгу та начальника генштабу Герасимова. Закінчилось так зване повстання уже наступного дня.

Також невідомо, яке майбутнє операцій "Вагнера" в Африці та на Близькому Сході.