Кувалда і численні страти стали наслідком масового дезертирства вагнерівців

Злочинці з ПВК Вагнера активно практикують позасудові страти. Вони використовують сумнозвісні кувалди, якими вбивають власних військових.

Про це 24 Каналу розповіла засновниця російської благодійної організації "Русь сидящая" Ольга Романова. Вже неодноразово повідомлялося, що у вагнерівців є проблеми з живою силою. Адже зеки тепер переважно відмовляються йти гинути на війні проти України.

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Зеки почали тікати – з'явилися страти

Як нагадала Романова, восени 2022 року був пік набору ув'язнених до ПВК Вагнера. Однак дуже швидко вони почали закінчуватися – хтось гинув у боях проти українських військових, а багато хто виявився розумнішим і пішов здаватися в полон.

Пригожин намагався восени зупинити масові втечі, коли набрав багато зеків. Вони почали здаватися в полон та тікати. Тоді й почалися позасудові страти. Кувалда – "символ" 2022 року в Росії,

– зазначила Романова.

Зрозуміло, що зеків не надихнули такі позасудові страти. Тому зараз вони намагаються все ж відсидіти свої терміни в тюрмі та не йти гинути в Україні.

Романова розповіла про проблеми в ПВК Вагнера: дивіться відео

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