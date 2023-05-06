На фоні нікчемного міноборони виглядає авторитетно: Пригожин кидає виклик Путіну

Свого часу очільник ПВК "Вагнера" був однією з наймедійніших осіб в Росії. Потім понкуренція серед політичної еліти Росії спровокувала багато проблем для кухаря Путіна, однак "затятий вояка" не здався і продовжує багато сил вкладати у свій піар і прораховувати ходи наперед.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський. Він ровідомив, що мобілізація в Росії зараз на такому рівні, що під час телефонного запису до лікаря спочатку пропонують стати добровольцем і дізнатися більше про мобілізацію, а лише потім пропонують записатися на прийом.

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Олевський зауважив, що трупи, які на відеозверненнях показує Пригожин – це його політичний капітал.

Пригожин живиться трупами. Він не захищає своїх солдатів, щоб ті не перетворились на мертвих. Він трупороб, який використовує їх для досягнення політичних цілей,

– додав мовець.

Попри все авторитет Пригожина росте

Міністерство оборони в Росії займається тим самим, різниця лише в тому, що Пригожин, перетворюючи живих на мертвих в цій війні, хоча б вдає, що висловлює їм належну повагу, розповів журналіст. Саме цей його крок користується шаленою популярністю.

Олевський переконаний, якби в Росії проводили чесні опитування, то вони б показали, як стрімко зростає політична вага Пригожина в суспільстві.

Звернути увагу хоча б на те, як він говорить, повільно, з паузами, "немов Леніна на броньовику".

Це, до речі, теж гарний риторичний прийом – те, як він спілкується з людьми. А його усіма силами намагаються применшити, не робити з нього найвідомішого військового,

– прокоментував опозиціонер.

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У виграші на фоні міноборони

Однак є важлива деталь, зауважив Олевський. Коли потрібно було "відмазати" сина Дмітрія Пєскова, звернулися саме до Пригожина. Пєсков розумів, що тільки Пригожин може зберегти життя його сина, навіть якщо той піде воювати, до того ж для будь-якого росіянина дуже почесно, що його син служив у ПВК, а не був мобілізований міністерством оборони.

Росіяни чудово розуміють, в якому стані перебуває міністерство оборони і як воно споряджає своїх мобілізованих. Тому люди всередині Росії і підтримують Пригожина, адже за Шойгу не може бути не соромно.

Це той момент, що Пригожин стає представником єдиної боєздатної не соромної частини російської армії для країни, яку мілітаризують і мобілізують зсередини,

– наголосив журналіст.

Путін чинитиме спротив

Така ситуація може додати проблем Владіміру Путіну. Адже зараз він вирощує собі заміну, акцентував Олевський, яка готова, якщо не на ділі, то хоча б на словах, прямо зараз його замінити. Але Путін ніколи не дозволяв вирости тому, хто більш-менш може з ним конкурувати.

А Пригожин, я гадаю, в очах багатьох людей це може. І те, що він руку протягнув саме зекам, як то кажуть, "від суми і від тюрми", тобто в Росії будь-яка людина себе асоціює з людиною, яка б могла опинитися у в'язниці,

– додав спікер.

Є одне але, як показує історія, особливо путінська історія в Росії, що з такими людьми може трапитися щось неприємне. Якщо з Пригожиним до 10 травня з волі Путіна нічого не станеться, то після з Путіним може щось статися по волі Пригожина, резюмував Олевський.

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