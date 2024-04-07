Не втрималися перед спокусою: чому у ПВК "Вагнера" масово вербують іноземців

До бунту в червні 2023 року покійний очільник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин набирав на війну російських ув'язнених. Після його смерті таке явище дещо знизилося, але почалося активне вербування іноземців, зокрема, з Лівії, Непалу, Судану та Сирії.

Набраних чоловіків відправляють на фронт воювати проти України, попри те, що Росія і так має велетенський мобілізаційний ресурс. Чому у ПВК "Вагнера" масово вербують іноземців – припустив у розмові з 24 Каналом колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

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Імовірна причина – гроші

За словами ексспівробітника СБУ, поки немає єдиної відповіді, чому у ПВК "Вагнера" намагаються залучати іноземців. Утім, Росія постала перед вибором: наймати зеків, які не вміють воювати та на яких не можна заробити, або вербувати найманців з іноземних держав, на утримання яких виділяються чималі кошти з бюджету.

З огляду на це, верхівка Кремля обрала другий варіант. Найімовірніше, росіян традиційно зацікавили гроші. Адже можна надати тільки половину з виділених коштів, а іншу частину залишити собі. А якщо помножити на кількість людей, то взагалі виходять надзвичайно великі заробітки. Тому російська еліта не втрималася перед такою спокусою.

Це більше про заробітки, а не про результат. Вони хочуть заробити на російсько-українській війні,

– зазначив Ступак.

Чи справді завербованих українців на ТОТ відправляють в Африку

Центр протидії дезінформації повідомив, що ПВК "Вагнера" вербують українців на тимчасово окупованій території на війну в Африку. Проте, на думку Ступака, щойно вагнерівці наберуть чоловіків, їх одразу посадять в автівки та повезуть на Лимано-Куп'янський напрямок.

Мені дивно, чому саме "Вагнер". Хоча можуть у примусовому порядку таке робити, і вони це роблять. Наймають на ТОТ, дають зброю та відправляють на фронт. Це така військова хитрість, як вони кажуть. Набирають людей начебто на війну в Африку, підписують контракти, а потім везуть на війну з Україною,

– припустив Іван Ступак.

Де зараз перебувають вагнерівці