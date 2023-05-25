Можуть не випустити за лінію фронту, – Ступак пояснив бажання Пригожина вийти з Бахмута

Ватажок приватної військової компанії "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що його найманці починають залишати Бахмут. Водночас далеко не факт, що російська армія дозволить їм це зробити.

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, у заявах Пригожина щодо відходу з Бахмута останнє слово ще не сказало російське міноборони.

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Їх немає ким замінити

Якщо найманці Пригожина дійсно зібрались покинути зруйноване місто, то досі не було озвучено, хто займе їхнє місце на фронті. Принаймні станом на 5 ранку 25 травня не було жодних повідомлень про те, що регулярна російська армія прийде їм на заміну.

Може бути такий варіант, що їх просто не випустять з лінії фронту. Під дулом автомата їх можуть змусити залишитись там,

– припустив Ступак.

Останнє слово за Путіним

За його словами, Пригожин вже не вперше робить якісь провокативні заяви про вихід з позицій, але потім однаково залишається. Ймовірно, щоразу на прийняття кінцевого рішення має вплив телефонний дзвінок когось з Кремля.

"У цьому випадку потрібно слідкувати за реакцією вищого керівництва Росії. Цього разу він використовує відмазку – зализати рани, але не каже, що у нього багато втрат. Він змушений вийти, щоб зберегти бодай якісь підрозділи й на їхній основі підготувати нові резерви", – запевнив Ступак.

Що відомо про вихід вагнерівців з Бахмута