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      П'яний чоловік повідомив про вибухівку в супермаркеті Харкова, але це було м'ясо

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      У Харкові п'яний чоловік видав м'ясо за вибухівку / censor.net.ua

      Харківські правоохоронці затримали чоловіка, який повідомив про нібито замінування супермаркету. Насправді на місці "вибухівки" був шматок м’яса.

      Дзвінок про "замінування" правоохоронці отримали 22 лютого приблизно о пів на 6, повідомляє пресслужба поліції.

      Цікаво: На Харківщині жінка облаяла цивільного чоловіка: її оштрафували

      Чоловік повідомив, що в супермаркеті на проспекті Московському в одній з комірок камери схову лежить вибухівка. Правоохоронці жодних вибухонебезпечних предметів чи речовин у комірці не знайшли. Натомість там лежав шматок м’яса. Евакуацію не проводили.

      Під час відпрацювання району працівники відділу кримінальної поліції спільно з патрульними поліцейськими за орієнтуванням виявили громадянина, який зробив неправдиве повідомлення. Ним виявився 32-річний громадянин,
      – мовиться у повідомленні. 

      Згодом у поліції з’ясували, що 32-річний громадянин, який повідомив про "замінування", перебував у стані алкогольного сп'яніння. Тепер йому загрожує ув’язнення на термін від 2 до 6 років. Досудове розслідування триває.

      Важливо! Кабмін має намір посилити відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про мінування будівель, лікарень та інших суспільно важливих об'єктів. Наразі покарання за неправдиве повідомлення про мінування становило 6 років ув’язнення.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Фейкові замінування Поліція Новини Харкова Новини України Новини політики
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