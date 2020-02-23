П'яний чоловік повідомив про вибухівку в супермаркеті Харкова, але це було м'ясо

Харківські правоохоронці затримали чоловіка, який повідомив про нібито замінування супермаркету. Насправді на місці "вибухівки" був шматок м’яса.

Дзвінок про "замінування" правоохоронці отримали 22 лютого приблизно о пів на 6, повідомляє пресслужба поліції.

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Чоловік повідомив, що в супермаркеті на проспекті Московському в одній з комірок камери схову лежить вибухівка. Правоохоронці жодних вибухонебезпечних предметів чи речовин у комірці не знайшли. Натомість там лежав шматок м’яса. Евакуацію не проводили.

Під час відпрацювання району працівники відділу кримінальної поліції спільно з патрульними поліцейськими за орієнтуванням виявили громадянина, який зробив неправдиве повідомлення. Ним виявився 32-річний громадянин,

– мовиться у повідомленні.

Згодом у поліції з’ясували, що 32-річний громадянин, який повідомив про "замінування", перебував у стані алкогольного сп'яніння. Тепер йому загрожує ув’язнення на термін від 2 до 6 років. Досудове розслідування триває.

Важливо! Кабмін має намір посилити відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про мінування будівель, лікарень та інших суспільно важливих об'єктів. Наразі покарання за неправдиве повідомлення про мінування становило 6 років ув’язнення.