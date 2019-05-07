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      П’яний депутат міськради на Київщині на смерть збив батька з сином на мотоциклі

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      На Київщині п'яний депутат міськради на смерть збив мотоцикліста з пасажиром
      На Київщині п'яний депутат міськради на смерть збив мотоцикліста з пасажиром / Фото з відкритих джерел

      У Київській області між містом Яготин і селом Сотниківка автомобіль Chevrolet Niva зіткнувся з мотоциклом Jawa. У результаті як сам мотоцикліст, так і його пасажир загинули на місці. Також відомо, водій легковика перебував у стані алкогольного сп’яніння. Подія трапилася близько 18:00 6 травня.

      Як з’ясували правоохоронці, Chevrolet Niva виїхав на зустрічну смугу, а опісля сталося його зіткнення з мотоциклом.

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      В результаті аварії водій і пасажир мотоцикла, жителі села Сотниківка, від отриманих травм загинули на місці. Їм було 32 та 57 років. Тіла чоловіків відправили на судово-медичну експертизу задля встановлення причин їхньої смерті. Також як докази з місця інциденту вилучено автомобіль та мотоцикл – їх поліцейські помістили на майданчик тимчасового затримання транспортних засобів.

      За інформацією прес-служби Нацполіції у Київській області, порушником виявився 32-річний житель Яготина, який водночас є депутатом міськради. Його вже затримали. Слідство встановило, що на момент ДТП алкоголь в крові водія лекговика становив 2,0 проміле (допустима норма – 0,2).

      ДТП, Яготин, Київщина, депутат, мотоцикл
      П'яна ДТП за участю депутата міськради на Київщині 

      На місці події працювали керівництво та слідчо-оперативна група Яготинського відділення поліції, експерти-криміналісти, працівники Слідчого управління поліції Київщини, а також медики.

      За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу про порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП.

      Політиків вже не вперше ловлять на керуванні авто у стані алкогольного сп’яніння. Зокрема, на початку квітня на Столичному шосе в Києві патрульні після гонитви зупинили автомобіль Audi. Його водієм виявився колишній народний депутат від "Батьківщини" Ігор Скосар: власне він так і представився правоохоронцям. За результатами перевірки на алкотестері, в організмі водія виявили 2,39 проміле алкоголю. 

      Зауважимо, що з листопада штраф за керування транспортом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння складає від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. Крім того, у порушника забиратимуть права терміном до трьох років.

      які ще п'яні дтп траплялися нещодавно в україні:
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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Жертви Мото Алкоголь Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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