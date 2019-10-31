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      П’яний продавець зґвалтував у кіоску неповнолітню дівчинку

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      Пенсіонер зґвалтував дитину у кіоску з пресою
      Пенсіонер зґвалтував дитину у кіоску з пресою / unsplash.com

      В Одесі 64-річний чоловік посеред дня затягнув до кіоску з пресою неповнолітню дитину. За злочин він сидітиме за ґратами.

      Інцидент трапився у червні 2019 року. Будучи напідпитку, 64-річний пенсіонер затягнув до кіоску з пресою, у якому працював продавцем, 13-річну дівчинку. Як повідомляє прокуратура Одеської області, саме там він вчинив над дитиною наругу.

      Важливе: ДБР днями назве прізвище вбивці 5-річного Кирила Тлявова

      Прокуратурі вдалося повністю довести його злочин. Суд призначив йому 5 років за ґратами.

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      Теги: Новини Одеси Кримінал Діти і неповнолітні
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