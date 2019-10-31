П’яний продавець зґвалтував у кіоску неповнолітню дівчинку
В Одесі 64-річний чоловік посеред дня затягнув до кіоску з пресою неповнолітню дитину. За злочин він сидітиме за ґратами.
Інцидент трапився у червні 2019 року. Будучи напідпитку, 64-річний пенсіонер затягнув до кіоску з пресою, у якому працював продавцем, 13-річну дівчинку. Як повідомляє прокуратура Одеської області, саме там він вчинив над дитиною наругу.
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Прокуратурі вдалося повністю довести його злочин. Суд призначив йому 5 років за ґратами.
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