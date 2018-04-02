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П'яний терорист стріляв по зірках: думав, що то безпілотник ЗСУ

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П'яні терористи відкривають
П'яні терористи відкривають "дружній вогонь" / Фото із відкритих джерел (Ілюстрація)

В лавах проросійських найманців на Донбасі спостерігаються дивні випадки відкриття "дружнього вогню".

Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО.

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Здебільшого вогонь по "товаришах" по зброї терористи відкривають не на тверезу голову.

За інформацією української розвідки, у неділю, 1 квітня, на одній з позицій поблизу лінії фронту один з нетверезих бойовиків відкрив вогонь зі стрілецької зброї по нібито безпілотнику, який, як він подумав, був запущений зі сторони українських воїнів.

Втім, як з’ясувалося пізніше, цей горе-вояка побачив на небі зірку, яку сприйняв за безпілотник. Без жодних вагань "рембо" відкрив вогонь. Втім, чи то з прицілюванням у бойовика на підпитку виникли проблеми, чи то зірки на небі простяглись до горизонту, але внаслідок "полювання" на БПЛА, постріли ледь не стали фатальними для подільників із сусідньої позиції,
– йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці штабу.

Обстріляними виявились "мінометники" представників окупаційної влади, які чомусь перебували не у місцях відведення важкого озброєння, а безпосередньо біля лінії розмежування.

До слова, напередодні в українській стороні СЦКК повідомили, що проросійські найманці збили безпілотник ОБСЄ, який зафіксував пересування російської техніки на Донбасі.

Теги: Тероризм Війна на Донбасі АТО Новини України
Джерело: 24 Канал
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