У Кремлі прокоментували різку зміну риторики Трампа щодо Путіна та Росії

14 липня Дональд Трамп фактично оголосив, що діятиме інакше щодо Росії, аби та погодилася на припинення вогню. Американський лідер вирішив використовувати тиск на Москву. Він пообіцяв забезпечити Україну зброєю, а диктатору поставив 50-денний ультиматум.

Риторика Трампа щодо Путіна змінилася після їхньої останньої розмови 3 липня. Тоді очільник Кремля заявив президенту США, що "надалі намагатиметься досягти поставлених цілей "сво" і від них не відступиться", передає 24 Канал.

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Як у Кремлі коментують нові висловлювання Трампа про Росію?

У коментарі пропагандисту Павлу Зарубіну речник Путіна Дмітрій Пєсков зауважив, що та бесіда між лідерами була "прагматичною і діловою розмовою людей, які жорстко стоять на своїх позиціях, але які готові слухати один одного".

Він прокоментувати нові формулювання, які Трамп використовує щодо Путіна та Росії.

Трамп – президент однієї з найбільших країн світу, найбільшої економіки світу. Ми всі вже звикли до його досить жорсткої та прямолінійної риторики. Водночас він підтверджує готовність і надалі робити усе можливе, аби сприяти мирному врегулюванню,

– заявив Пєсков.

Чиновник додав, що, мовляв, сам Путін неодноразово говорив про своє бажання перевести українське врегулювання у мирну течію. Однак, уточнив Пєсков, "це довготривалий процес, він потребує зусиль". "Ймовірніше, у Вашингтоні це все більше і більше розуміють", – сказав посадовець.

Він також заявив, що зустріч Трампа і Путіна станеться. Вона необхідна буде, зокрема і для фіксації якихось значних домовленостей, "які з часом будуть досягнуті". Втім, зараз про це рано говорити.

Пєсков наголосив, що "Росія хоче рухатися швидко", але процес залежить не лише від неї.

Нам головне досягти наші цілі. Вони зрозумілі, очевидні та незмінні,

– підсумував речник Кремля.