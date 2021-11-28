Пєсков відмовився коментувати заяву Зеленського про переданий Ердогану список полонених

Володимир Зеленський заявив, що через президента Туреччини передав повний список полонених на обмін. У Кремлі цю заяву відмовились коментувати та не назвали причин.

Мовиться про заяву Президента України від 26 листопада. Коментар речника Володимира Путіна з'явився тільки 28 листопада.

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У Кремлі відмовились кометувати питання списків на обмін

Це без коментарів,

– сказав Пєсков.

До речі, у це же день рупор Путіна цинічно заявив, що Росія не має наміру наступати на Україну. Заяви західних ЗМІ та президента Володимира Зеленського держава-агресорка називає "істерією".

1 вересня 2021 року Володимир Зеленський на зустрічі з Джо Байденом у США передав йому список з 450 українців, які перебувають в ув'язненні в окупованому Донбасі та Криму, а також в Росії. Президент України попросив посприяти їхньому звільненню.

Коротко про списки на обмін полоненими