Це вже не "операція" проти України, – у Путіна прогнозують тривалу війну

Прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков відзначився черговими заявами стосовно війни в Україні. Як він зазначив, агресія проти нашої держави уже давно набула іншої форми.

За словами Пєскова, так звана "СВО" закінчиться лише тоді, коли усі її цілі "будуть виконані". Про це він заявив російським пропагандистам 14 лютого у Москві.

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Це вже не лише "операція" проти України

Пєсков вкотре повторив російську байку про "цілі СВО". За його словами, так звана "операція", яку було розпочато проти нашої держави у 2022 році, нібито може тривати довше, ніж планувалося. Однак головні завдання буцімто будуть виконані.

Спеціальна воєнна операція буде продовжена до того моменту, поки всі поставлені завдання будуть досягнуті,

– заявив Пєсков.

Він також зазначив, що "втручання Заходу у конфлікт" може затягнути цей процес, але не змінити його хід.

Як зазначив кремлівський посадовець, першочергово "СВО" було розгорнуто проти України. Втім, з часом вона начебто прийняла форму війни насамперед проти "колективного Заходу".

Це війна, коли країни колективного Заходу на главі з США напряму стосуються конфлікту. Так, це може призвести до того, що "операція" буде тривати трохи довше, але змінити хід речей не може,

– додав Пєсков.

Зокрема, у Кремлі вперше відреагували на атаку по "Цезарю Кунікову". За словами Пєскова, Кремль не коментує повідомлення про атаку на російський корабель у Чорному морі. Він пояснив, що причина в тому, що це пов'язано з перебігом спецоперації.

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