Світ у захваті, що ракету за 13 мільйонів доларів збивають з ПЗРК, – Ігнат про успіхи сил ППО

Російські загарбники майже щодня атакують Україну як крилатими, так і балістичними ракетами. Попри це, українські сили ППО досить ефективно їх збивають, навіть за допомогою ПЗРК.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що передові країни світу захоплені здатністю ЗСУ вражати цілі в небі за допомогою, здавалося б, технологічно старих засобів. Він запевнив, що таке стало можливо завдяки величезній самовіддачі українських захисників.

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Ігнат про дива, що творить українська ППО

Юрій Ігнат розповів, що Повітряні сили мали досвід, коли один з операторів переносного зенітно-ракетного комплексу “Ігла” збив 4 російські ракети. Він зазначив, що такого досвіду не було ніде у світі, тому наші захисники роблять справжні дива.

Увесь світ просто в захваті від того, що технологічні ракети Х-101, що коштують 13 мільйонів доларів, збивають звичайним ПЗРК або засобами 70-х років,

– наголосив речник.

Крім того, він зауважив, що такі ракети були створені для того, щоб долати систему протиповітряної оборони ворога. Речник також підкреслив, що такі унікальні дії стали можливими завдяки взаємодії з органами управління української ППО.

"В оператора ПЗРК обмежений радіус. Він може пустити ракету лише кілька кілометрів в ширину і висоту", – розповів Ігнат.

Ігнат дав інтерв'ю журналістам: дивіться відео

Він розповів, що про проліт ракети оператору ПЗРК повідомляють Повітряне командування інших регіонів нашої країни. Крім того, ця людина має привезти установку на позицію, візуально визначити ціль, привести пускову установку в готовність, потім супроводити ціль і вистрілити влучно, щоб ракета з ПЗРК встигла догнати ракету окупантів.

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