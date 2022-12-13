Ледь не всі президенти грозилися закрити ОАСК, але досі він був вигідним, – політолог

Верховна Рада проголосувала про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва. Одіозний адмінсуд був відомий тим, що ухвалював проплачені та неправомірні рішення.

Про це 24 каналу розповів політолог Олег Саакян. На його думку, спусковим гачком для депутатів, які проголосували за це рішення, стали санкції Держдепу США проти скандального судді ОАСК Павла Вовка.

До теми Рада проголосувала за ліквідацію ОАСК

Політолог наголосив, що саме введення санкцій проти судді Вовка стало приводом для депутатів взяти законодавчу ініціативу про ліквідацію ОАСК, яка лежала довгий час в парламенті, пустити в роботу і зібрати голоси за її ухвалення.

"Зрозуміло, що з Офісу Президента сказали, що потрібно зібрати ці голоси. Це був "копняк" з боку США. На жаль, але саме після цього все запрацювало", – зазначив він.

Політолог про закриття ОАСК: дивіться відео

Ганебна сторінка українського правосуддя

Саакян згадав про те, що ОАСК називали навіть "вовчою печерою".

Це, дійсно, була абсолютно ганебна сторінка не тільки українського правосуддя, а й політичного життя,

– підкреслив він.

За його словами, цей суд, який працював фактично у ручному режимі, був необхідний багатьом владам і тому вони його зберігали.

"З одного боку, з приводу ОАСК висловлювались останніми словами, кожен президент обіцяв, що його ліквідує. А з іншого – залишали його, тому що кишеньковим цей суд був вигідний", – вважає політолог.

Зараз, на його думку, нарешті ця сторінка перегорнута.

"Але чи не з'явиться щось замість ОАСК – будемо спостерігати, – наголосив Саакян.

Що відомо про санкції проти скандального судді Павла Вовка

9 грудня Держдеп США з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією ввів санкції зокрема проти судді Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Усе майно судді на американській території та всі активи будуть заморожені. Відповідно до американського законодавства, Павлу Вовку та його найближчим родичам заборонений в'їзд на територію Сполучених Штатів.

Голову ОАСК Павла Вовка і ще 11 осіб підозрюють у тому, що вони "діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі".

Павло Вовк стверджує, що введення санкцій в США не стало для нього сюрпризом. Він вважає, що запровадили їх нібито на замовлення української влади та міжнародних структур, "які намагаються отримати контроль над судовою системою України". Всі звинувачення в корупції скандальний суддя відкидає.