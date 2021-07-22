Рада має претензії до 3 міністрів: анонсували кадрові зміни

Нардепи мають зауваження до міністра оборони Андрія Тарана, міністра юстиції Дениса Малюськи і міністра культури і інформполітики Олександра Ткаченка. Ці відомства пропонують посилити.

У вересні в уряді будуть кадрові зміни. Про це сказав представник фракції "Слуга народу" Олександр Качура в ефірі одного з українських телеканалів.

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За словами Качури, депутати хочуть посилити міністерства іншими урядовцями. Політик зауважив, що колеги зареєстрували проєкт постанови про звільнення Олександра Ткаченка.

Які претензії до Мін'юсту

На думку Качури, найбільша помилка Мін'юсту – відсутність комунікації з парламентом. Господарство Мін'юсту – це не лише в'язниці та камери попереднього ув'язнення, де проходить ремонт.

Це набагато більше, і потрібно, щоб там відбувались системні зміни,

– додав міністр.

Зауважимо, нардеп від "Слуг народу" Давид Арахамія заявив, що наразі Малюську не мають наміру звільняти.

Останні кадрові зміни в уряді