Рада може розглянути відставки в уряді вже в кінці вересня, – Арахамія

Відставки певних міністрів в уряді Дениса Шмигаля можуть розглянути у Верховній Раді вже найближчим часом. За словами глави фракції "Слуги народу" у парламенті Давида Арахамії, мовиться про кінець вересня.

Арахамія зазначив також, що фракція ще влітку підготувала "внутрішній рейтинг" усіх членів Кабінету Міністрів. Зробили це шляхом опитування депутатів.

Зверніть увагу Арахамія прокоментував чутки про відставку Разумкова

Зміни в уряді: коли очікувати

Наприкінці вересня 2021 року можна очікувати ротації в українському уряді. Про це розповів очільник фракції "Слуги народу" Давид Арахамія на брифінгу 6 вересня.

Верховна Рада може розглянути питання про відставку деяких міністрів: "За часом – це десь в кінці вересня, остання декада".

За словами нардепа, впродовж літа фракція готувала "внутрішній рейтинг" усіх членів уряду. Задля цього відповідним чином опитували депутатів. Утім, прізвища потенційних відставників та антилідерів того рейтингу Арахамія не назвав.

Мовляв, "лідерів і аутсайдерів" поки що називати недоцільно, щоб міністрів не "припинили слухатися" підлеглі. Адже у такий спосіб робота міністерства може загальмуватися на кілька тижнів.

Коротко про чергову хвилю інформації про відставки міністрів

спікер Верховної Ради Дмитро Разумков 6 вересня також повідомив, що є такі очільники міністерств, які будуть змушені покинути посаду в "добровільно-примусовому форматі".

Про відставки в уряді Дениса Шмигаля говорять дуже часто. Вкотре інформаційна хвиля підійнялася з початком календарної та політичної осені – 1 вересня.

ЗМІ (і не тільки) називали, зокрема, міністра оборони Андрія Тарана, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського і міністра соціальної політики Марину Лазебну.

З іншого боку, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук говорила 24 каналу, що відставки можливі, але якісь заяви з цього приводу не надходили (мовилося про заяви на звільнення від міністрів).

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