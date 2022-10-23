Раді запропонували визнати Білорусь тимчасово окупованою країною: що це дасть
До Верховної Ради внесли проєкт постанови про визнання Білорусі тимчасово окупованою країною. Так Україна запускає певну політичну дестабілізацію в цій державі.
Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк. За його словами, Україні треба перекинути сепаратизм і революцію на російську територію та на її зони впливу.
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Навіщо визнавати Білорусь тимчасово окупованою
Давидюк зазначив, що зараз Україна запускає певну політичну дипломатичну дестабілізацію в Російську Федерацію та у Білорусь.
Нам не можна постійно робити так, щоб війна була лише в нас. Бо знищується наша інфраструктура, знищується наша територія. Наше завдання робити так, щоб війна була й там,
– наголосив політолог.
Зокрема, за його словами, десь це робиться дипломатично, десь, наприклад бавовна пішла чи революція, а в іншому місці якась територія вже від когось від'єднується. Таким є наш метод.
Нам треба трохи викинути війну зі своєї території, бо її тут забагато. Це об'єктивно,
– сказав Давидюк.
Він додав, що нам треба зробити це якомога швидше, аби перекинути сепаратизм і революцію на російську територію та на її зони впливу. І Україна насправді достатньо мудро це робить.
Для чого потрібно визнати Білорусь тимчасово окупованою країною: дивіться відео
Це рішення створить певні прецеденти
Давидюк вважає, що варто порушувати питання Сибіру, території Далекого Сходу Росії, Середньої Азії чи Кавказу, оскільки там є надзвичайно велика кількість країн, які хочуть стати вільними і їм просто треба допомогти.
Тому Україна може легко влаштувати парад суверенітетів у Росії. Я більш ніж упевнений, що Росія може стати новою Африкою і за 5 – 10 років дати мінімум 50 держав. От дуже легко,
– переконаний політолог.
Він зауважив, що Росія буде Африкою XXI століття, яка "народить" надзвичайну кількість чудових держав. І вони ще можуть поїхати на Олімпійські ігри й вигравати там медалі.
Але це треба перекидати війну на ту територію,
– наголосив Давидюк.
На його думку, це рішення щодо Білорусі не дасть супершвидкого результату, а також не зробить Тихановську, як вона хоче, одразу президенткою. Але як мінімум воно створює певні прецеденти, які допоможуть у майбутньому.
Що цьому передувало
- Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Росія фактично окупувала Білорусь в економічному, політичному та інших сенсах.
- Саме з Білорусі вилітає бойова авіація Росії та завдає ракетних ударів, зокрема, по Київській, Чернігівській та Сумській областях.
- Зрештою українські нардепи вирішили винести на голосування Верховної Ради постанову про визнання Білорусі територією, яку тимчасово окупувала Росія.