Рада підтримала припинення депутатських повноважень нардепа Арістова
27 липня 2023, 13:21Читать новость на русском
Верховна Рада підтримала припинення депутатських повноважень народного депутата України Юрія Арістова. До речі, нещодавно його помітили на відпочинку на Мальдівах.
Рішення підтримали депутати під час засідання. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, інформує 24 Канал.
Важливо Син у Москві, сам – на Мальдівах: що відомо про "слугу" Арістова, якому загрожує втрата мандата
Рада підтримала припинення депутатських повноважень Арістова
Як стало відомо, ВРУ підтримала припинення депутатських повноважень народного депутата України Юрія Арістова.
"За" проголосували 320 депутатів.
Зазначається, що після позбавлення мандату Арістова у Верховній Раді залишилось 402 депутати.
"За" проголосували 320 депутатів / фото Ярослава Железняка
Скандал з Арістовим: все, що відомо
- Нагадаємо, що Арістова у середині липня помітили на Мальдівах на п'ятизірковому курорті Waldorf Astoria Maldives. Це підтвердили в готелі, сам нардеп і його прессекретарка на запитання журналістів так і не відповіли.
- Згодом глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що негайно ініціює призупинення членства в ній депутата Арістова.
- 25 липня до Верховної Ради України надійшла заява від Юрія Арістова про складання повноважень народного депутата України.
- До речі, син політика після початку війни на Сході у 2019 році відвідував Москву, фотографувався на фоні Кремля, а також у забороненій соціальній мережі "Вконтакте" стежив за сторінкою колишнього президента Росії Мєдвєдєва.
- Раніше, коли був суворий карантин через Covid-19, Арістов відвідував ресторани столиці. Тоді він ще був головою бюджетного комітету.