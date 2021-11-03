Рада планує звільнити 5 міністрів та усунути неточності у законі про олігархів: онлайн засідання

Верховна Рада зібралась на засідання 3 листопада. На ньому нардепи планують звільнити 5 міністрів та усунути неточності у законі про олігархів.

Засідання Верховної Ради розпочалось о 10 годині. Нардепи планують розглядати кадрові зміни в уряді.

До теми Коли Рада розгляне кадрові зміни в уряді

Верховна Рада планує відправити у відставку 5 міністрів

Верховна Рада під час пленарного засідання розгляне урядові кадрові питання, а саме відставки:

Романа Абрамовського – з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;

Олексія Любченка – з посади першого віце-прем'єр-міністра – міністра економіки України;

Олексія Резнікова з посади віце-прем'єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

Олега Уруського з посади віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;

Андрія Тарана з посади міністра оборони.

Верховна Рада зібралась на засідання: дивіться онлайн трансляцію

Рада розгляне правки до проєктів закону

Верховна Рада розгляне усунення неузгодженостей у тексті закону про олігархів. Зокрема мовиться про закон, за який Рада ухвалила на засіданні 23 вересня 2021 року.

Окрім того, Рада планує розглянути у другому читанні проєкт закону:

"Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень";

"Про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України";

"Про адміністративну процедуру";

"Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну".

Що цьому передувало

Попередньо відомо, що новим міністром оборони може стати Олексій Резніков. Натомість його на посаді замінить нардепка Ірина Верещук. Міністром захисту довкілля може стати заступник Абрамовського Руслан Стрілець. Міністеркою економіки може стати Юлія Свириденко. Олега Уруського на посаді замінить голова Державної митної служби Павло Рябікін.