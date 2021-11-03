Рада планує звільнити 5 міністрів та усунути неточності у законі про олігархів: онлайн засідання
3 листопада 2021 , 10:09
Джерело:24 канал
Верховна Рада зібралась на засідання 3 листопада. На ньому нардепи планують звільнити 5 міністрів та усунути неточності у законі про олігархів.
Засідання Верховної Ради розпочалось о 10 годині. Нардепи планують розглядати кадрові зміни в уряді.
До теми Коли Рада розгляне кадрові зміни в уряді
Верховна Рада планує відправити у відставку 5 міністрів
Верховна Рада під час пленарного засідання розгляне урядові кадрові питання, а саме відставки:
- Романа Абрамовського – з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;
- Олексія Любченка – з посади першого віце-прем'єр-міністра – міністра економіки України;
- Олексія Резнікова з посади віце-прем'єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
- Олега Уруського з посади віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;
- Андрія Тарана з посади міністра оборони.
Верховна Рада зібралась на засідання: дивіться онлайн трансляцію
Рада розгляне правки до проєктів закону
Верховна Рада розгляне усунення неузгодженостей у тексті закону про олігархів. Зокрема мовиться про закон, за який Рада ухвалила на засіданні 23 вересня 2021 року.
Окрім того, Рада планує розглянути у другому читанні проєкт закону:
- "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень";
- "Про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України";
- "Про адміністративну процедуру";
- "Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну".
Що цьому передувало
- Чутки про кадрові зміни в уряді ширились у ЗМІ не перший місяць. Зокрема наприкінці жовтня нардепка Галина Янченко заявила, що наступного тижня народні депутати мають намір звільнити 5 міністрів.
- 2 листопада Андрій Таран написав заяву про відставку з посади очільника Міністерства оборони України. Він вже встиг подати документ до Верховної Ради.
- У цей же день перший віцепрем'єр-міністр України – міністр економіки України Олексій Любченко подав у відставку. Його заяву зареєстрували в Апараті Верховної Ради.
- 1 листопада Олексій Резніков подав у відставку з посади віцепрем'єр-міністра.
- У цей же день віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський подав у відставку.