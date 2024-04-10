Рада починає розгляд законопроєкту про мобілізацію, – нардеп

Вдень, 10 квітня, Верховна Рада України починає розгляд законопроєкту про мобілізацію у другому читанні. Наразі передбачено розгляд відхилених правок.

Напередодні комітет Верховної Ради з нацбезпеки й оборони ввечері 9 квітня завершив роботу над правками до законопроєкту про мобілізацію. Наразі його внесли до парламенту й голосування триватиме до 11 квітня. Саме у четвер все вирішиться, адже депутати голосуватимуть за правки, які опрацював Комітет.

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