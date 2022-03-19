Рада попросила керівництво ЄС прискорити розгляд заявки на членство

Українська влада прагне якомога швидшого вступу України до Європейського Союзу. Відповідне звернення Верховна Рада направила президентці Європарламенту Роберті Мецолі та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

Нардепи закликали посприяти швидкому позитивному висновку Європейської Комісії щодо набуття Україною членства в ЄС.

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Вони наголосили, що таке рішення стане вкрай важливим фактором у стримуванні російської агресії. А також це стане справедливою винагородою для українців, які борються за свободу, демократію та інші європейські цінності.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна виборює своє членство в ЄС кожного дня.

Щоразу ми доводимо, що достойні бути членом ЄС, сплачуючи найвищу ціну — тисячі життів Українців. Таку ціну не платив жоден народ, жодна країна, яка є членом ЄС,

– наголосив голова ВРУ Руслан Стефанчук.

Заявка України на членство в ЄС

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що висновок щодо заявки України на членство в ЄС буде протягом кількох місяців.

Водночас Урсула фон дер Ляєн пообіцяла зробити все можливе для прискорення вступу України до ЄС.

А от міністр закордонних справ Дмитро Кулеба застеріг, що Німеччина може заблокувати вступ України.

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