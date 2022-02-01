Рада повернулась до роботи після майже двох місяців відпочинку
1 лютого 2022 , 10:42
Джерело:24 канал
У вівторок, 1 лютого, Верховна Рада України розпочала нову сесію. В залі зареєструвались 269 народних обранців.
На урочисте відкриття 7 сесії 9 скликання прийшов президент України Володимир Зеленський. Також участь беруть інші посадовці та гості.
До теми Зеленський у Раді закликав єднатися перед викликами, які постали перед Україною
У Раді лунав гімн від хору Верьовки
На засідання прийшов голова Кабміну Денис Шмигаль з міністрами.
Сесію відкривав голова парламенту Руслан Стефанчук. Лунав гімн від Народного хору України імені Григорія Верьовки.
Першим у Верховній Раді виступив президент Володимир Зеленський.
Відкриття сесії Верховної Ради: дивіться відео
Заяви Зеленського в Раді
- Володимир Зеленський у вівторок, 1 лютого, виступив у Верховній Раді. Український лідер закликав народ єднатися перед викликами, які постали перед Україною.
- Володимир Зеленський під час засідання Верховної Ради підписав указ про перехід на професійну армію. Президент розповів про план зміцнення обороноздатності держави та привабливості військової служби.
- Також в Раді зазначали, що головними напрямами роботи сесії стануть безпека та економіка.