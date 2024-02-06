Рада продовжила дію воєнного стану: до якого числа
Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні. "За" проголосувало 335 нардепів.
Дію указу продовжують вже вдесяте. Разом з тим депутати проголосували за продовження загальної мобілізації, пише 24 Канал.
Дивіться також Новий закон, виїзд за кордон і е-повістки: якою може бути мобілізація в лютому 2024
Що відомо про продовження воєнного стану
Парламент затвердив указ президента № 10456 про продовження дії воєнного стану. За – 335,
– повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Цього разу воєнний стан традиційно продовжили на 90 днів. Так, він діятиме до 13 травня 2024 року.
Нардепи проголосували за воєнний стан в Україні до травня 2024 року / Фото Железняка
До речі, Верховна Рада вдесяте проголосувала за воєнний стан.
Перед цим за поданням Володимира Зеленського Верховна Рада продовжувала воєнний стан та загальну мобілізацію:
- 24 лютого 2022 року;
- 15 березня 2022 року;
- 21 квітня 2022 року;
- 15 серпня 2022 року
- 16 листопада 2022 року;
- 7 лютого 2023 року;
- 2 травня 2023 року;
- 27 липня 2023 року;
- 8 листопада 2023 року.
Що цьому передувало
- Щоразу Президент України Володимир Зеленський вносить у Верховну Раду ініціативу про продовження загальної мобілізації та воєнного стану. Цього разу це трапилось 5 лютого.
- Вже 6 лютого Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації та рекомендував продовжити дію указів 10457 та 10456 ще на 90 днів.
- Варто зауважити, що вперше Верховна Рада проголосувала за укази у перший день повномасштабного вторгнення Росії, адже вдосвіта 24 лютого 2022 року ворог почав наступ та обстріли всієї України.