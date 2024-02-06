Рада продовжила дію воєнного стану: до якого числа

Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні. "За" проголосувало 335 нардепів.

Дію указу продовжують вже вдесяте. Разом з тим депутати проголосували за продовження загальної мобілізації, пише 24 Канал.

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Що відомо про продовження воєнного стану

Парламент затвердив указ президента № 10456 про продовження дії воєнного стану. За – 335,

– повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Цього разу воєнний стан традиційно продовжили на 90 днів. Так, він діятиме до 13 травня 2024 року.



Нардепи проголосували за воєнний стан в Україні до травня 2024 року / Фото Железняка

До речі, Верховна Рада вдесяте проголосувала за воєнний стан.

Перед цим за поданням Володимира Зеленського Верховна Рада продовжувала воєнний стан та загальну мобілізацію:

24 лютого 2022 року;

15 березня 2022 року;

21 квітня 2022 року;

15 серпня 2022 року

16 листопада 2022 року;

7 лютого 2023 року;

2 травня 2023 року;

27 липня 2023 року;

8 листопада 2023 року.

Що цьому передувало