Рада провалила голосування за звернення до Конгресу щодо статусу союзника поза НАТО

Верховна Рада не підтримала постанову звернення до Конгресу США, щоб отримати статус основного союзника поза НАТО. За ініціативу проголосували тільки 24 нардепи.

Утримались 163 депутати, не голосували – 26, проти – 1. Після цього рішення позачергове засідання Ради закрили.

До теми "Політична диверсія": в уряді проти ініціативи просити статус основного союзника США поза НАТО

Що передбачає статус союзника США поза НАТО

Такий статус – це частина системи військово-політичних альянсів США. Відповідно до нього, напад на американських союзників – це напад на США.

Також Штати допомагають своїм союзникам в розбудові сил і засобів оборони.

Політики виступили проти звернення

Перед засіданням в уряді виступили проти ініціативи. Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина назвала ініціативу "несвоєчасною" та "недоречною".

У "Слузі народу" одразу заявили, що не будуть підтримувати.

Пані посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова закликала нардепів не голосувати за звернення щодо статусу. За її словами, мета нашої держави – повноцінне членство.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна буде основним союзником США в НАТО, а не поза ним. Він нагадав, що країни вже підписали у США нову угоду в сфері безпеки, яка амбітніша за цей статус.

Парламент вже голосував за таке звернення. У березні 2017 року Верховна Рада підтримала звернення до Конгресу США із закликом укласти з Україною оборонну угоду і надати статус основного союзника поза НАТО. Проте статус наша держава так і не отримала.